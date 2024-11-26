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Бортников отметил беспрецедентный масштаб незаконного оборота личных данных
Бортников отметил беспрецедентный масштаб незаконного оборота личных данных - 26.11.2024, ПРАЙМ
Бортников отметил беспрецедентный масштаб незаконного оборота личных данных
Незаконный оборот персональных данных достиг неслыханного уровня, что создает риски для граждан, вплоть до их вовлечения в террористическую и экстремистскую... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T10:28+0300
2024-11-26T10:28+0300
2024-11-26T10:28+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Незаконный оборот персональных данных достиг неслыханного уровня, что создает риски для граждан, вплоть до их вовлечения в террористическую и экстремистскую деятельность, заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников."Беспрецедентных масштабов достиг незаконный оборот персональных данных, создающий для граждан риски быть вовлеченными в террористическую, экстремистскую и иную противоправную деятельность, стать жертвами мошеннических схем", - отметил глава ведомства.Он также отметил угрозу со стороны преступных хакерских сообществ и иностранных спецслужб в киберпространстве.Количество и интенсивность компьютерных атак на критическую информационную инфраструктуру с каждым годом растут, а используемые технологии становятся все более сложными, подчеркнул он.
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россия, фсб
Бортников отметил беспрецедентный масштаб незаконного оборота личных данных
Бортников: незаконный оборот личных данных достиг беспрецедентных масштабов
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Незаконный оборот персональных данных достиг неслыханного уровня, что создает риски для граждан, вплоть до их вовлечения в террористическую и экстремистскую деятельность, заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.
"Беспрецедентных масштабов достиг незаконный оборот персональных данных, создающий для граждан риски быть вовлеченными в террористическую, экстремистскую и иную противоправную деятельность, стать жертвами мошеннических схем", - отметил глава ведомства.
Он также отметил угрозу со стороны преступных хакерских сообществ и иностранных спецслужб в киберпространстве.
Количество и интенсивность компьютерных атак на критическую информационную инфраструктуру с каждым годом растут, а используемые технологии становятся все более сложными, подчеркнул он.
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