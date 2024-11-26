https://1prime.ru/20241126/bortnikov-853086277.html

Бортников отметил беспрецедентный масштаб незаконного оборота личных данных

Бортников отметил беспрецедентный масштаб незаконного оборота личных данных - 26.11.2024, ПРАЙМ

Бортников отметил беспрецедентный масштаб незаконного оборота личных данных

Незаконный оборот персональных данных достиг неслыханного уровня, что создает риски для граждан, вплоть до их вовлечения в террористическую и экстремистскую... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T10:28+0300

2024-11-26T10:28+0300

2024-11-26T10:28+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Незаконный оборот персональных данных достиг неслыханного уровня, что создает риски для граждан, вплоть до их вовлечения в террористическую и экстремистскую деятельность, заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников."Беспрецедентных масштабов достиг незаконный оборот персональных данных, создающий для граждан риски быть вовлеченными в террористическую, экстремистскую и иную противоправную деятельность, стать жертвами мошеннических схем", - отметил глава ведомства.Он также отметил угрозу со стороны преступных хакерских сообществ и иностранных спецслужб в киберпространстве.Количество и интенсивность компьютерных атак на критическую информационную инфраструктуру с каждым годом растут, а используемые технологии становятся все более сложными, подчеркнул он.

https://1prime.ru/20241126/bayden-853086010.html

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