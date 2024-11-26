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Дайджест российских СМИ - 28 июля

Дайджест российских СМИ - 28 июля - 26.11.2024, ПРАЙМ

Дайджест российских СМИ - 28 июля

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T04:15+0300

2024-11-26T04:15+0300

2024-11-26T04:15+0300

россия

общество

рф

москва

сша

владимир путин

вероника скворцова

вячеслав володин

госдума

ведомости

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853080171.jpg?1732583749

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) КОММЕРСАНТ www.kommersant.ru - Вакцин-акция - Вероника Скворцова провела ее на бис, развернув перед Владимиром Путиным невероятную перспективу - Даже открытая часть встречи президента России Владимира Путина с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой стала самой продолжительной за последний год. Впрочем, на закрытой, по данным "Ъ", говорить было уже не о чем. - Климату назвали новую цену - В Баку завершилась конференция ООН СОР29 - На завершившемся в Баку Климатическом саммите ООН страны сумели договориться о новой цели глобального климатического финансирования — 300 миллиардов долларов в год к 2035 году. - У авиазаводов разлетелось руководство - Почему ОАК меняет управление "Яковлева" и "Туполева" - Уход руководителей "Яковлева" и "Туполева", о котором объявила ОАК, не ускорит поставки гражданских самолетов без решения вопроса с дефицитом комплектующих и финансированием, считают источники "Ъ". Они объясняют увольнение демонстрацией правительству работы над проблемами, выявленными аудитом. - UnionPay остался при двоих - Как санкции сузили платежные возможности российских граждан за рубежом - В России осталось всего два крупных банка, Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк, выпускающих карты международной платежной системы UnionPay, с помощью которых российские туристы могут расплачиваться за границей. - Бухучету задали направление - Правительство одобрило принципы госполитики в этой сфере до 2030 года - Белый дом одобрил основные направления государственной политики в сфере бухучета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности до 2030 года. В целом документ не предполагает концептуальных изменений в этой сфере и ориентирован на ее донастройку. - Научными данными наполнят родную гавань - В Белом доме задумались о введении правил оборота результатов бюджетной науки - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил создать специализированный научный дата-хаб, в который загружались бы данные о научных исследованиях и конструкторских разработках, выполненных за госсредства или с госучастием. - Домохозяйства думали сберегать - Мониторинг конъюнктуры - Потребительские настроения домохозяйств в ноябре 2024 года продолжили снижение с пиков 2016–2023 годов на фоне улучшения инфляционных ожиданий и снижения текущих оценок ситуации (смотреть график). Последнее обеспечило ухудшение восприятия личного материального положения в последний год и благоприятности момента для крупных покупок (минимум с января 2024 года). - Больше социологии, хорошей и разной - Администрация президента готовит реформу KPI для губернаторов - Как стало известно "Ъ", в администрации президента (АП) работают над обновлением ключевых показателей эффективности (KPI) губернаторов. В них будет больше социологически измеряемых параметров, поясняют источники "Ъ", осведомленные о ходе этой работы. - "Сухой" закозлил на турецком курорте - Бак лайнера был пробит подкосом при жесткой посадке - Центр по расследованию транспортной безопасности при Минтрансе Турции начал расследование инцидента, в результате которого в Анталье после грубой посадки едва не сгорел SSJ 100 авиакомпании "Азимут", на борту которого находились 95 человек. - Жестко перегнули с билетами - Обвиняемым в махинациях с "Пушкинской картой" запросили внушительные сроки - К срокам от шести с половиной до девяти лет заключения потребовала приговорить прокуратура трех фигурантов резонансного дела о хищении более 205 миллионов рублей при реализации программы "Пушкинская карта", которая дает право молодежи бесплатно посещать культурные мероприятия. - Математику решено обновить и омолодить - Правительство требует повысить качество преподавания ряда школьных предметов - Российские школы получат новые учебники по математике, физике, химии и биологии. Образовательные стандарты по этим предметам также будут обновлены, а учительский корпус ждет омоложение. С помощью этих мер чиновники намерены к 2030 году повысить качество математического и естественно-научного образования. - Строительные СРО очистят от самостроя - Организациям предложено изменить правила работы - Депутаты Госдумы предпринимают попытку изменить правила игры на рынке саморегулируемых организаций (СРО) в стройиндустрии. Они вносят на рассмотрение законопроект, предусматривающий в том числе упрощенный порядок исключения из госреестра недобросовестных структур и увеличение ответственности их руководителей. - Не айти какие командировочные - IT-специалисты стали реже и дешевле летать за рубеж по делу - Представители IT-отрасли продолжают больше других специалистов ездить в заграничные командировки, несмотря на то что за год количество таких поездок снизилось. Основными направлениями стали Сербия, Казахстан и Китай. Также компании сокращают расходы на командировки. - Граждане меньше курят в тени - Табачный рынок растет за счет легализации продукции - Объем предложения табачной и смежной продукции в июле-сентябре 2024 года увеличился более чем на 11% год к году. Это может быть обусловлено как обелением рынка, так и растущим спросом. Потребители рассматривают курение как меру борьбы со стрессом и не отказываются от него даже с учетом роста цен на продукцию. - Цена партнерства - Анатолий Костырев об условиях для переговоров в автопроме - От участников переговоров естественно ожидать стартовых условий, от которых зависит заключение сделки. Но, как правило, если наборы условий сторон слишком различаются, переговоры рискуют затянуться. В недавнем интервью "России 24" глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал, что РФ ведет переговоры с потенциальными партнерами из разных стран Азии по перезапуску автозаводов, но "не любой ценой". - Электронике вычисляют ставку - Производители просят кредитных льгот при покупке отечественной техники - Представители отрасли вычислительной техники попросили Фонд развития промышленности ввести льготную ставку на займы для закупки российской электроники бизнесом. Участники рынка поддерживают инициативу, однако отмечают, что аналогичная льготная ставка в размере 3% уже существует для отечественного софта, но спросом не пользуется. - Нейросети открыты для предложений - Корпорации идут к обнародованию своих языковых моделей - МТС выпускает нейросетевую модель (LLM) с открытым кодом и возможностью донастройки под бизнес-задачи. Российские разработчики больших языковых моделей, такие как "Сбер" и "Яндекс", специализируются на закрытых моделях, хотя точечно и открывают проекты. - "Русал" режет по металлу - Компания может сократить выпуск алюминия на 250 тыс. тонн - Крупнейший за пределами Китая производитель алюминия "Русал" (MOEX: RUAL) намерен сократить выпуск на 250 тысяч тонн в условиях существенного роста цен на сырье и негативной конъюнктуры. По оценкам аналитиков, это грозит компании потерей 3,3% выручки и 4,9% EBITDA в 2025 году. - Туристов обсчитают на лету - Мостуризм начнет покупать данные авиационной статистики - Власти Москвы стремятся разнообразить информацию о приезжающих в город путешественниках. Они начали приобретать сведения авиационной статистики сервиса "Авиасейлс". Подход призван оценить эффективность инвестиций в индустрию, что должно привести к двукратному росту турпотока в столицу к 2030 году. - Маркетплейсы взяли золото - На интернет-площадках выросли продажи ювелирных украшений - Российские потребители увеличили за последние 12 месяцев траты на приобретение ювелирных украшений на маркетплейсах на 65%, до 22,2 миллиардов рублей. Изменение поведения покупателей вынуждает специализированные сети наращивать продажи на крупных интернет-площадках. - Белгородцы постоят на своем - Региональные власти обсуждают ограничение въезда в обстреливаемые районы - Глава Белгородской области Вячеслав Гладков пригрозил ввести ограничения на движение и парковку автомобилей в окрестностях Шебекино. Губернатор пожаловался на беспечность местных жителей, из-за которой власти вынуждены тратить деньги на восстановление их пострадавших от обстрелов со стороны соседней Украины автомобилей — только на эти цели израсходовано уже более 3 миллиардов рублей. ВЕДОМОСТИ www.vedomosti.ru - Правительство одобрило законопроект о внесудебном взыскании налогов с граждан - Механизм вступит в силу уже в конце следующего года - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 25 ноября одобрила поправки к Налоговому кодексу (НК), которые расширяют правила внесудебного взыскания налоговых задолженностей на физлиц, сообщили "Ведомостям" два источника, близких к кабмину и присутствующих при обсуждении. - Что означает выбор нового посла России в США - Назначение Дарчиева может говорить о готовности Москвы к непростым переговорам - Как сообщили "Ведомости" 7 октября, новым послом России в США с наибольшей вероятностью станет директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев. - Родственникам участников спецоперации упростят оформление наследственных прав - Это поможет ускорить оформление наследственных прав для родственников - Наследство погибших участников специальной военной операции может быть принято их наследниками по истечении установленного законом срока без обращения в суд. Такие поправки предлагаются в закон "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса РФ". - Вступительные экзамены по физике станут обязательными для инженерных вузов - За последние шесть лет количество сдающих ЕГЭ по физике сократилось на 41% - Для поступления на инженерные специальности в российские вузы абитуриенты с 2026 г. будут сдавать обязательные вступительные экзамены по физике. Это следует из правительственного плана мероприятий по повышению качества математического и естественнонаучного образования до 2030 г. - Неплательщики за ЖКУ получат судебные приказы о взыскании долга на "Госуслугах" - Минстрой хочет ускорить сбор задолженностей с помощью эксперимента в ряде регионов - Минстрой планирует в 2025 г. провести в ряде регионов эксперимент, ускоряющий возвращение долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). - Дума Астраханской области до конца ноября должна лишить Шеина мандата - Легислатуры без иноагентов среди депутатов проработали всего неделю - Дума Астраханской области до конца ноября должна досрочно прекратить полномочия депутата Олега Шеина, внесенного 22 ноября Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, следует из закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ". - Нехватка мигрантов разогнала рост зарплат в строительстве - Эксперты отмечают трудности с восполнением дефицита кадров в секторе - Зарплаты на стройках в 2024 году резко выросли, для некоторых специалистов – в 3 и более раза по сравнению с 2023 года, рассказал вице-президент Российского союза строителей Максим Федорченко в ходе заседания экспертного совета по детенизации (обелению) экономики при комитете Госдумы по экономической политике. - Маркетплейсы предложили штрафовать за нарушение закона о платформенной экономике - Изменения в КоАП подготовили вслед за новой версией основного документа - Минэк предложил ввести административную ответственность для операторов посреднических цифровых платформ и партнеров за нарушение будущего закона "О платформенной экономике" (сейчас находится на этапе разработки. – "Ведомости"). - Роскомнадзор предложил ограничить сбор персональных данных - Сейчас их требуют слишком много, и это провоцирует новые утечки - Роскомнадзор (РКН) предложил профильным министерствам составить стандартизированные шаблоны для сбора персональных данных (ПД) по отраслям и провести общую ревизию правовых оснований для сбора этой информации. - Т-банк запустил "метамаркетплейс" и соцсеть внутри банковского приложения - Но крупные маркетплейсы в новом проекте пока не участвуют - Т-банк обновил свое мобильное банковское приложение, добавив туда "метамаркетплейс" под названием "Шопинг", соцсеть, чтобы "клиенты могли общаться друг с другом", и сервисы для оценки недвижимости и авто. - Минэк может получить контроль над механизмом оборотных штрафов за утечки данных - Ведомство поддерживает идею протестировать эту новацию в рамках экспериментального правового режима - Минэкономразвития поддерживает идею тестировать оборотные штрафы за утечки персональных данных (ПД) в экспериментальном правовом режиме (ЭПР), заявил директор департамента цифрового развития и экономики данных министерства Владимир Волошин 25 ноября в рамках дискуссии "Развитие законодательного регулирования в области информационной безопасности" в Госдуме. - ОАК усиливает контроль за гражданскими активами - В рамках этого процесса два топ-менеджера госкорпорации лишились постов - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в госкорпорацию "Ростех") передает управление проектами выпуска гражданских самолетов на уровень головной структуры холдинга. - Для обучения нейросетей потребовалась облегченная синтетика - Участники рынка предложили упростить оборот таких данных - Ассоциация больших данных (АБД, объединяет "Яндекс", VK, Avito, "Сбер", Т-банк, ВТБ, "Ростелеком", "Мегафон", МТС, "Билайн" и др.) предложила ввести понятие облегченных данных, для которых могли бы действовать менее строгие правила охраны по сравнению с персональными данными (ПД). - Алкогольная компания Bacardi съезжает со склада Raven Russia - Судебные разбирательства с Генпрокуратурой создают сложности для некоторых арендаторов - Продавец алкогольных напитков "Бакарди рус" принял решение не продлевать договор аренды площадей в принадлежащем девелоперу Raven Russia логопарке "Истра" на Новорижском шоссе. - На аптечном рынке России сменился лидер впервые за пять лет - "Апрель" обошел "Риглу" по выручке за счет активного открытия новых торговых точек - Сеть "Апрель" по итогам девяти месяцев 2024 года увеличила выручку на 55% год к году до 136,4 миллиардов рублей, став лидером аптечного рынка по обороту. Это следует из отчета аналитической компании DSM Group, с которым ознакомились "Ведомости". - Число акционных товаров в магазинах снизилось до многолетнего минимума - Сильнее всего этот тренд проявляется при продаже продуктов - Доля продаж товаров повседневного спроса (FMCG) в рамках краткосрочных промоакций в офлайн-магазинах составила 39,6% в III квартале 2024 г., снизившись на 8,9 п. п. в годовом выражении. Об этом говорится в обзоре "Нильсен" (есть у "Ведомостей"). - Аналитики верят в рост акций Мосбиржи на 30–67% - Площадка выигрывает от высоких ставок, но при их снижении прибыль может пострадать - Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в III квартале достигла 23 миллиарда рублей, показав рост год к году на 61,3%, следует из опубликованных компанией результатов. За девять месяцев площадка заработала 61,9 миллиардов рублей. (+52%). РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА www.rg.ru - На коротком проводке - Против телефонных мошенников внедрят сразу тридцать технологических мер - Минцифры направило ведомствам пакет из тридцати новых мер против телефонного мошенничества и рассчитывает согласовать его с ними до конца 2024 года. Эксперты отмечают, что помимо инновационных инструментов вроде использования искусственного интеллекта и биометрических данных необходимо и поступательное повышение цифровой грамотности пользователей. - Авария к прибыли - Правительство критически отнеслось к уголовной статье за автоподставы - Правительство рекомендовало доработать законопроект, который выделяет автоподставы в отдельную статью УК. Такие поправки были предложены депутатами Госдумы в связи с высоким ростом подобных происшествий. Предлагалось наказывать за такой вид мошенничества сроками от 4 до 7 лет заключения. - Что доктору прописали - В России может появиться государственный рейтинг врачей - Повысить доверие пациентов к медперсоналу и качество оказываемых услуг может Всероссийский государственный рейтинг врачей. Предложения о его создании прозвучали в ходе заседания Экспертного совета по вопросам современного управления и цифровизации в сфере здравоохранения Комитета Госдумы по охране здоровья. - Подъемные требования - К обслуживанию лифтов допустят только профессионалов - К обслуживанию лифтов допустят только профессионалов, а управляющие компании будут обязаны заключать с ними договор. Это уменьшит как число аварий с подъемниками, так и появление долгих очередей к ним в высотных домах. Депутатский законопроект внесен в Госдуму. - Учителя три года ждут? - Педагогов-предметников для основной школы начнут готовить в колледжах - Педагогов для основной школы (5—9-й классы) начнут готовить на базе колледжей. Минпросвещения подготовило проект приказа об утверждении образовательного стандарта среднего профобразования по специальности "Преподавание в основной школе (по профилям)". - Вакцина от рака - Владимир Путин обсудил с Вероникой Скворцовой научные разработки ФМБА - Трехлетний цикл исследований для создания новых вакцин от онкозаболеваний фактически завершен. В Федеральном медико-биологическом агентстве рассчитывают начать применять новую вакцину от рака для пациентов в 2025 году. - Оставим в секрете - Наказание за утечку персональных данных будет усилено - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении пакет законопроектов, усиливающих наказание за утечку персональных данных. Соответствующие поправки предлагается внести в Уголовный кодекс и КоАП. - Для тех, кого не ждем - Дума подготовила обращение в правительство о миграции - Наши законодатели продолжают работу по совершенствованию российского законодательства в одной из самых острых на сегодня сфер — незаконной миграции. И здесь для них просто огромное поле работы. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал в своем телеграм-канале о том, какие еще предложения они направили в правительство страны. - Отдых без преград - Правительство поддержало создание доступной среды на туристических объектах - Правительство России поддержало законопроект, который предлагает обязать владельцев туристических объектов создать доступ и возможность перемещения для инвалидов, а также разрешить доступ с собаками-поводырями. Копия официального отзыва есть в распоряжении "Российской газеты". - Не только игрушки - Михаил Мишустин обновил план развития индустрии детских товаров - Правительством утвержден новый план мероприятий для развития индустрии детских товаров. Это является одной из составляющих поддержки семей с детьми, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В стране важно выпускать более качественные, безопасные детские товары по принятым в России стандартам, подчеркнул председатель правительства на оперативном совещании со своими заместителями. - Горящий рейс - Росавиация назвала серьезным инцидент с "Суперджетом" в Анталье - Сразу два происшествия одно за другим произошли с самолетом Sukhoi Superjet 100. Поздним вечером 24 ноября борт загорелся после посадки в турецком аэропорту Антальи. А утром следующего дня аварийную посадку совершил "Суперджет" в Красноярске. - Взятки за лес - Экс-глава департамента минобороны Куракин получил 17 лет колонии - Никулинский районный суд Москвы огласил в понедельник приговор бывшему руководителю департамента имущественных отношений Минобороны России Дмитрию Куракину. Он признан виновным по уголовному делу о взятках за незаконную вырубку леса и приговорен к 17 годам колонии строгого режима. - Дроп-стоп - Россияне жалуются в ЦБ на блокировку счетов - Активизация борьбы с мошенниками и их пособниками-дроперами по закону 161-ФЗ о приостановке подозрительных переводов не обошлась без сопутствующего ущерба. Только в первый день действия закона 25 июля одномоментно был заблокирован доступ примерно к 30 тысячам электронных средств платежа, включая карты и онлайн-банкинг, сообщили "РГ" в Центробанке. - Мегаватты раздора - В правительстве попытаются примирить майнеров и региональные власти - В четвертом квартале 2024 года наблюдается двукратный рост оптовых заказов вычислительного оборудования от частных и институциональных клиентов как из России, так и из-за рубежа. Если в июле и начале сентября объем заказов составлял около 30 устройств в неделю, то к сентябрю этот показатель подскочил до 200, а с ноября достиг 600 устройств. - Сбились со счета - Мошенники прикинулись налоговиками - Меньше недели осталось до крайнего срока уплаты транспортного, имущественного и земельного налогов. В этом году он наступит 2 декабря. Хотя все последствия неуплаты налогов регламентированы, в ноябре телефонные мошенники стали активнее пользоваться слабыми местами в финансовой грамотности россиян. - Оппозиция стучит - Парламент Грузии провел первое заседание - Парламент Грузии впервые собрался в понедельник после прошедших в октябре выборов. Традиционно заседание открывает президент, но Саломе Зурабишвили, поддержавшая оппозицию и не признающая итоги голосования, в нарушение положений Конституции отказалась принимать участие в данной процедуре. - Мир за 60 дней - Израиль и "Хезболла" обещают прекратить огонь - Власти Израиля и руководство группировки "Хезболла" могут согласовать условия прекращения огня в ближайшее время. Пока Тель-Авив и Бейрут продолжают обмен ударами, но, как сообщили израильские агентства и пресса, премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел консультации на высоком уровне и согласился на поддерживаемое США перемирие. - Как не попасть в капкан Запада - Москве не стоит ждать, что новая администрация США возьмет курс на примирение - Осталось совсем немного до того времени, когда новый президент Соединенных Штатов войдет в Белый дом во второй раз. Все так или иначе смутно чувствуют, что мы вступили в новый этап мировой истории, подошли к ключевому моменту, когда все может в любой момент обернуться ядерным апокалипсисом. - Удивительное пробуждение - В первом туре президентских выборов в Румынии победил евроскептик и противник НАТО - В первом туре президентских выборов в Румынии победу одержал кандидат от правых сил Кэлин Джеорджеску. Набрав 22,94 процента голосов, он составит конкуренцию во втором туре лидеру правоцентристского "Союза за спасение Румынии" Елене Ласкони, получившей 19,18 процента. - Сверхурочно - Большинство детей устают от учебы - председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал главные факторы, которые влияют в том числе и на здоровье маленьких россиян. Глава палаты парламента отметил, что в среднем российские дети проводят за учебой по 8-10 часов в день. "Поступает много обращений от родителей, что это носит чрезмерный характер", — сообщил спикер. - Химия по заявкам - В чем формула успеха Народного учителя - В России всего 94 педагога носят почетное профессиональное звание "Народный учитель". В 2000 году оно было учреждено указом президента страны. В этом году народными признаны всего два учителя. Корреспондент "Российской газеты попал на урок к одному из них — преподавателю химии красноярской школы № 144 Елене Молчановой. - Уроки в теплице - На какие идеи родители российских школьников получат гранты - Две сотни проектов школьных родительских комитетов из 78 регионов России получат премии до 2 миллионов рублей. Итоги первого Конкурса инициатив родительских сообществ подвели в среду на заседании Всероссийского родительского комитета. - Знают и умеют - Кто станет лучшим профи - Сегодня в Петербурге стартует финал Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". Студенты техникумов и колледжей, а также молодые специалисты самых разных профессий продемонстрируют свои навыки и знания в 55 номинациях, еще 20 номинаций будет в блоке "Юниоры" для школьников. - Янтарные каникулы - Во сколько обойдется новогодний отдых на Балтике - Калининградская область вошла в число самых дорогих направлений на новогодние праздники, обойдя Москву и Санкт-Петербург. 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Их подозревают в получении взятки. - Под стук колес - В Петербурге сотрудники метро приняли роды у пассажирки - В День матери в подземке Северной столицы пассажирка родила мальчика. Это второй случай за всю историю работы петербургского метрополитена. Девушка почувствовала неладное в одном их электропоездов, двигавшихся по голубой линии. Она поспешила выйти на станции "Горьковская", но схватки нарастали. - Знак внимания - В Воронеже опробуют указатель "Чмоки и поки" для борьбы с пробками у школ - Аналог знака "Стоянка запрещена" планируют устанавливать в столице Черноземья в местах, где родители чаще всего высаживают школьников в часы пик. Первая табличка с надписью "Чмоки и поки" появилась в Советском районе рядом с СОШ № 108. - Зинулина правда - Братский драмтеатр показал строителям БАМа спектакль об их молодости - Спектакль Братского драматического театра "Зинуля", поставленный специально к 50-летию БАМа, увидели жители Усть-Кута и Казачинского. Гастрольный маршрут был выбран неслучайно — именно там живет больше всего ветеранов БАМа. Режиссер спектакля, заслуженный артист России Геннадий Гущин хотел поговорить со зрителем о вечном выборе между справедливостью и личным комфортом. - Мощь России выражалась и в ее блеске - Михаил Пиотровский и Алексей Левыкин представили выставку драгоценностей Русского двора - В Государственном историческом музее (ГИМе) в Москве с середины декабря можно увидеть выставку "Драгоценности! Блеск русского двора". Большинство ее экспонатов приедут из Эрмитажа. Директора ГИМа и Государственного Эрмитажа Алексей Левыкин и Михаил Пиотровский рассказали, что ждет посетителей выставки. - Праздник приходит - Как купить билет на "Щелкунчика" - Как сообщает телеграм-канал Большого театра, билеты на самый новогодний балет "Щелкунчик" можно будет купить 2 декабря с 10.00 на сайте театра. В кассах билетов не будет. Стартует "Щелкунчик" 17 декабря и пройдет 18 раз. "Ввиду колоссальной популярности "Щелкунчика" мы предлагаем новый способ покупки билетов на этот балет", — рассказали в Большом театре. - Вошли не в ту дверь - Верховный суд заставил собственника перевесить дверь в квартире, чтобы его соседи смогли нормально выходить - Нестандартное решение о входной двери в обыкновенную квартиру вынес Верховный cуд РФ. Он изучил спор соседей по лестничной площадке о направлении открывания дверей в квартиру. По проекту дома, все двери в нем открывались из коридора внутрь квартир. - Чистый заработок - Кассационный суд запретил жаловаться на цены сантехников - Второй кассационный суд общей юрисдикции защитил сантехника от претензий разгневанного клиента. Гражданин посчитал, что с него слишком много взяли за ремонт. Получился чуть ли не золотой унитаз. В переносном смысле. Однако жильцу придется смириться. 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Специалисты выяснили, что украинская студия GSC Game World собирает личные данные геймеров. - Магрибное место: товарооборот РФ и Туниса может превысить 2 миллиарда долларов - В каких областях страны планируют подписать соглашения и где еще в Северной Африке сильно российское влияние - Торговый оборот России и Туниса может превысить отметку в $2 млрд. Об этом "Известиям" рассказали в посольстве РФ в республике. - Помощь по ОМС стала еще доступнее для онкопациентов из разных регионов - На фоне развития медицинского туризма внутри России лечение онкозаболеваний по ОМС с применением самых современных методов радиотерапии стало еще доступнее. Как рассказала "Известиям" одна из пациенток Наталья Гермаш, она приехала из Краснодарского края в Клинику высоких технологий "Белоостров" в Ленобласти, чтобы пройти хирургическое лечение. - Зри в клубень: Генпрокуратуру и ФАС попросили разобраться с чрезмерными наценками на картофель - В Госдуме требуют от ритейла обосновать магазинную стоимость популярного продукта, который продается оптом в разы дешевле - Генпрокуратуру и ФАС просят проверить рост наценки торговых сетей на картофель. Такое обращение в адрес ведомств подготовили в Госдуме. - Не только бизнес: Путин и Токаев обратятся к Форуму регионов - По каким направлениям развивается сотрудничество между областями России и Казахстана - Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обратятся к участникам XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который состоится 26–27 ноября в Уфе, подтвердил "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - По цене семи: средняя стоимость ипотеки в России перевалила за 30% - Покупатели квартир в кредит за 25 лет выплатят за них в 7 раз больше изначальной стоимости - Средняя стоимость ипотечного кредита перевалила за отметку в 30% у топ-10 участников рынка, выяснили "Известия". Это — реакция на рекордный рост ключевой ставки (до 21%) в октябре и ожидание по дальнейшему ужесточению политики ЦБ в декабре. - Не поверили в "Мечте": власти Грузии отказались сотрудничать с радикальной оппозицией - Каким будет курс грузинской правящей партии и стоит ли ожидать масштабных протестов в республике - В "Грузинской мечте" исключают сотрудничество с оппозицией в случае ее радикальных действий. В стране состоялось первое после выборов заседание парламента, и в правящей партии подтвердили "Известиям" свой курс на сближение с Евросоюзом. - Бесспорное дело: налоговая сможет взыскивать долги с граждан без суда - Как будут изымать недоимки и как новые меры отразятся на гражданах - Налоговые органы смогут взыскивать долги с физлиц без суда — если человек не оспорит доначисление. Такой законопроект подготовил Минфин, правительственная комиссия его одобрила 25 ноября, выяснили "Известия". - Взлом на продажу: в Сети появились маркетплейсы для хакеров - Киберпреступникам предлагают арендовать заранее зараженные гаджеты - Киберпреступники стали предлагать своим "коллегам" в аренду зараженные устройства для проведения атак — об этом предупредили эксперты. Предложения об аренде скомпрометированных гаджетов размещаются на так называемых прокси-маркетплейсах, причем в течение всего десяти минут с момента заражения устройства. - "Семерка" и "самураи": чем объяснить рост спроса на авто с пробегом - Россияне переходят на подержанные машины - Россияне стали активнее покупать автомобили с пробегом, рассказали в агентстве "Автостат". Наибольшей популярностью пользуются старые "Лады": "семерки", "Нивы", "Самары" и "Приоры". Продажи некогда популярных на вторичном рынке моделей Toyota, наоборот, снижаются. - Заместитель зла: в РФ пытаются ввозить новые синтетические наркотики - Врач рассказал о последствиях потребления метадона - Тайник с крупной партией синтетических наркотиков был обнаружен правоохранительными органами в одном из портов Ленинградской области. В ходе спецоперации силовиками изъято в общей сложности девять с лишним килограммов мефедрона и метадона.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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