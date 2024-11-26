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Госдума приняла закон о наказании за незаконный оборот персональных данных

Госдума приняла закон о наказании за незаконный оборот персональных данных - 26.11.2024, ПРАЙМ

Госдума приняла закон о наказании за незаконный оборот персональных данных

Госдума в ходе пленарного заседания приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым устанавливается уголовная ответственность за создание... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T14:24+0300

2024-11-26T14:24+0300

2024-11-26T14:25+0300

госдума

персональные данные

сайты

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседания приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым устанавливается уголовная ответственность за создание сайтов с незаконным оборотом персональных данных.Законом вводится уголовная ответственность за создание или обеспечение функционирования сайта в сети "Интернет" или страницы сайта в сети "Интернет", заведомо предназначенного для незаконных хранения, передачи (распространения, предоставления, доступа) компьютерной информации, содержащей персональные данные, полученной незаконным путем, за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет или принудительных работ на тот же срок, либо штрафа до 700 тысяч рублей.Законопроект устанавливает уголовную ответственность за незаконное использование или передачу, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а также создание и обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконного хранения и распространения.Так, незаконное использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, могут наказываться штрафом в размере до 300 тысяч или принудительными работами на срок до 4 лет. Совершение преступления в отношении несовершеннолетних лиц ужесточит приговор, наказание - до 5 лет лишения свободы.Ужесточение наказание также коснется совершения преступления в отношении специальных категорий персональных данных и (или) биометрических персональных данных, а также, если эти преступления сопряжены с трансграничной передачей компьютерной информации, содержащей персональные данные, и (или) трансграничным перемещением носителей информации, содержащих такие данные, если повлекли тяжкие последствия, либо были совершены организованной группой.При этом, если действия повлекли тяжкие последствия, либо совершены организованной группой, вводится наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 3 миллионов рублей.

https://1prime.ru/20241126/nalogi-853093659.html

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