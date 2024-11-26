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В Госдуме призвали НАТО вызубрить ядерную доктрину России

В Госдуме призвали НАТО вызубрить ядерную доктрину России - 26.11.2024, ПРАЙМ

В Госдуме призвали НАТО вызубрить ядерную доктрину России

Североатлантическому альянсу необходима вызубрить положения российской ядерной доктрины при планировании ударов по российской территории. Об этом в беседе с... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T09:40+0300

2024-11-26T09:40+0300

2024-11-26T09:40+0300

политика

россия

нато

госдума

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Североатлантическому альянсу необходима вызубрить положения российской ядерной доктрины при планировании ударов по российской территории. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев."Горячим головам в НАТО следует не забывать, а лучше вызубрить положения российской ядерной доктрины и особенно 19 пункт, который определяет условиями для возможного применения нашей страной ядерного оружия", - подчеркнул парламентарий.Он напомнил о 19-м пункте российской ядерной доктрины, который определяет условия применения ядерного оружия, и подчеркнул, что Западу и Киеву следует прекратить эскалацию конфликта, иначе они могут стать целями новейших российских вооружений. Ивлев также предупредил, что ни Запад, ни Киев не смогут остановить ответные действия России, если страна решит их осуществить.

https://1prime.ru/20241124/peskov-853046361.html

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россия, нато, госдума