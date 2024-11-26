https://1prime.ru/20241126/ekonomika-853063596.html

Скверное слово "рецессия": сбивать цены нужно другим путем

Скверное слово "рецессия": сбивать цены нужно другим путем - 26.11.2024, ПРАЙМ

Скверное слово "рецессия": сбивать цены нужно другим путем

Группа экспертов из Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН выделяет единственный фактор, который, по их оценке, замедлит инфляцию в России -... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T08:00+0300

2024-11-26T08:00+0300

2024-11-26T08:00+0300

мнения аналитиков

инфляция в россии

цены

рост цен

мировая экономика

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Группа экспертов из Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН выделяет единственный фактор, который, по их оценке, замедлит инфляцию в России - увеличение предложения. Ускоренный рост предложения товаров и услуг – действительно единственная возможность для снижения инфляции при одновременном сохранении темпов экономического роста на уровне близком к среднемировым. Природа инфляции у нас в значительной степени немонетарная. Усложнение и удорожание расчетов и логистики при внешней торговле, санкции, демография, ряд других факторов – в любом случае будут влиять на уровень издержек и цены. При любой ставке. И даже при полном запрете кредитования. По ряду категорий товаров и услуг спрос будет ниже, а цены всё равно вырастут. Просто потребление сократится. Если, конечно, не нарастить производство. Одновременно спрос в российских условиях реагирует на уровень процентных ставок совсем не так как в ряде зарубежных стран. Кредитования физических лиц по плавающим ставкам у нас практически нет. То есть решения по ставке влияют лишь на новые займы, а не на расходы по ранее выданным как в ряде западных стран. А в одной из недавних публикаций эксперты самого ЦБ пишут, что эффективность трансмиссии ДКП через процентный канал выше в экономике с преобладающей долей рикардианских, то есть более обеспеченных домохозяйств, не имеющих кредитных ограничений и обладающих сбережениями. Реакция более бедных домохозяйств через этот канал выражена слабее или вовсе отсутствует, если у них нет доступа на финансовый, в частности кредитный, рынок. В России же доля "нерикардианских" ограниченных в ликвидности домохозяйств согласно тому же документу - 68%. Упрощая – большинству населения не важно, какая ставка. Если выросла зарплата, то потратят больше. А зарплаты, во всяком случае пока, растут. Но в ситуации, когда реальные процентные ставки зашкаливают, роста предложения за счет наращивания производства товаров и услуг ожидать не приходится несмотря на динамику спроса. Ведь при высоком уровне загруженности мощностей и ограниченном предложении рабочей силы единственная возможность для роста – повышение производительности. Что означает необходимость инвестиций. А высокая стоимость денег делает большую часть из инвестиционных проектов невыгодными. Ведь инвестиции для компаний – это либо кредиты, либо собственные средства. А даже если есть свои ресурсы – зачем бизнесу инвестировать и рисковать, когда можно получать процентные доходы заметно выше инфляции? Отсюда и рекорды по уровню депозитов юридических лиц. Одновременно корпоративное кредитование пока действительно растет. Но все больше подтверждений, что занимают сейчас большей частью те компании, которые не занимать не могут. Для рефинансирования уже имеющегося долга и выплаты растущих процентов по нему, для поддержания текущей ликвидности в условиях, когда расчеты занимают больше времени, а контрагенты начинают задерживать платежи. И для завершения ранее начатых инвестпроектов. Но всё реже – для начала новых. То есть, инвестиционный спрос сверхжесткой ДКП сбить можно. Но ценой спада инвестиций, а также роста числа банкротств и дефолтов. А вот замедления роста цен такая политика не гарантирует. Пока не доведет, как говорится в статье ИНП РАН до "остановки роста". Словосочетание, судя по всему, выбранное чтобы не использовать неприятное слово "рецессия". Экономике необходим переход к смягчению ДКП. При одновременной концентрации усилий власти и бизнеса на опережающем повышении производительности, абсолютно необходимом для роста в сложившейся демографической ситуации. Включая расширение действия мер поддержки инвестиций, например, таких как увеличение размера инвестиционного вычета, повышенное внимание к вопросам технологического и инфраструктурного развития, дальнейшее снижение барьеров и стимулирование инвестиционного импорта, поддержка профессиональной переподготовки и трудовой мобильности. Автор - Борис Копейкин, главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина

https://1prime.ru/20241122/ekonomika-853013293.html

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Борис Копейкин https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/19/853063741_42:0:537:495_100x100_80_0_0_34e7095e1e72b88150bebefaa30cf96c.jpg

Борис Копейкин https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/19/853063741_42:0:537:495_100x100_80_0_0_34e7095e1e72b88150bebefaa30cf96c.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Борис Копейкин https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/19/853063741_42:0:537:495_100x100_80_0_0_34e7095e1e72b88150bebefaa30cf96c.jpg

мнения аналитиков, инфляция в россии, цены, рост цен, мировая экономика