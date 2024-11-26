https://1prime.ru/20241126/ekonomist-853081402.html
Экономист рассказал, к чему приведет рост курса доллара
Экономист рассказал, к чему приведет рост курса доллара - 26.11.2024, ПРАЙМ
Экономист рассказал, к чему приведет рост курса доллара
Рост в ближайшее время курса доллара до 110 рублей и выше приведёт к изменению текущих валютных интервенций Банка России или мер по контролю за движением... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T06:47+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Рост в ближайшее время курса доллара до 110 рублей и выше приведёт к изменению текущих валютных интервенций Банка России или мер по контролю за движением капитала, до этого уровня регуляторы будут наблюдать за подстройкой международных расчётов к новым санкциям США, прокомментировал РИА Новости главный экономист инвестиционной компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин.
Рубль в последнее время активно падает, в частности, в понедельник официальный курс доллара от ЦБ РФ обновил максимум с марта 2022 года, поднявшись до 103,79 рубля. При этом, 5 сентября показатель равнялся 88,93 рубля. Таким образом, рост за неполные 3 месяца составил почти 17%. В прошлый четверг минфин США ввел пакет антироссийских санкций, в который вошли, в частности, Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур. Минфин США также предупредил о значительных рисках санкций для иностранных финансовых структур, которые подключаются к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС).
"В этих условиях, если российская валюта ослабнет до уровня 110 рублей за доллар и выше в ближайшее время, это приведёт к изменению текущих интервенций Банка России или мер по контролю за движением капитала. У Банка России всегда есть возможность проводить покупки или продажи валюты от своего имени для снижения излишней волатильности и обеспечения финстабильности. Здесь видимым для нас триггером будут изменения курса в процентах за короткий период (внутри дня, нескольких дней)", - говорит эксперт.
Увеличение Центробанком лимитов по валютному свопу (сейчас он составляет 10 миллиардов юаней в день), впрочем, вполне вероятно и до этого, если вменённые ставки заметно вырастут, отмечает Кузьмин. "Правительство же будет менять нормативы по репатриации выручки, или Банк России будет изменять объёмы интервенций, связанных, например, с бюджетным правилом, если рубль ослабеет значительно, а курс уйдет до 110 рублей за доллар", - резюмирует он.
Последние санкции на российские банки (в том числе и на Газпромбанк) и ограничения на СПФС усложнили ситуацию для рубля, который уже находился под давлением из-за предыдущего снижения нефтяных цен и нормативов по репатриации валютной выручки, отмечает Кузьмин.
"Теперь валютный рынок проходит очередной этап подстройки международных расчётов к новым условиям. Сложно однозначно оценить, что на данный момент более чувствительно для валютного рынка - возможное выпадение части валютной выручки от экспорта газа или сокращение спроса на валюту для оплаты импорта, что может быть связано напрямую или косвенно с новыми санкциями, однако валютный рынок более беспокоит первое, что также вероятно приводит к росту спроса на иностранные активы и в конечном итоге также оказывает давление на курс рубля", - рассуждает он.
Между тем, Кузьмин полагает, для достижения долларом уровней 120 рублей и юанем 23 рублей - исторических рекордов от марта 2022 года - всё же потребуется дополнительный шок, например, значимое падение нефтяных цен.
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рынки, финансы, сша, москва, рф, банк россия, банк россии, минфин сша
Рынки, Экономика, Финансы, США, МОСКВА, РФ, банк Россия, Банк России, Минфин США
Экономист рассказал, к чему приведет рост курса доллара
Экономист Кузьмин: рост курса доллара приведёт к изменению валютных интервенций ЦБ
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Рост в ближайшее время курса доллара до 110 рублей и выше приведёт к изменению текущих валютных интервенций Банка России или мер по контролю за движением капитала, до этого уровня регуляторы будут наблюдать за подстройкой международных расчётов к новым санкциям США, прокомментировал РИА Новости главный экономист инвестиционной компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин.
Рубль в последнее время активно падает, в частности, в понедельник официальный курс доллара от ЦБ РФ обновил максимум с марта 2022 года, поднявшись до 103,79 рубля. При этом, 5 сентября показатель равнялся 88,93 рубля. Таким образом, рост за неполные 3 месяца составил почти 17%. В прошлый четверг минфин США ввел пакет антироссийских санкций, в который вошли, в частности, Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур. Минфин США также предупредил о значительных рисках санкций для иностранных финансовых структур, которые подключаются к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС).
"В этих условиях, если российская валюта ослабнет до уровня 110 рублей за доллар и выше в ближайшее время, это приведёт к изменению текущих интервенций Банка России или мер по контролю за движением капитала. У Банка России всегда есть возможность проводить покупки или продажи валюты от своего имени для снижения излишней волатильности и обеспечения финстабильности. Здесь видимым для нас триггером будут изменения курса в процентах за короткий период (внутри дня, нескольких дней)", - говорит эксперт.
Увеличение Центробанком лимитов по валютному свопу (сейчас он составляет 10 миллиардов юаней в день), впрочем, вполне вероятно и до этого, если вменённые ставки заметно вырастут, отмечает Кузьмин. "Правительство же будет менять нормативы по репатриации выручки, или Банк России будет изменять объёмы интервенций, связанных, например, с бюджетным правилом, если рубль ослабеет значительно, а курс уйдет до 110 рублей за доллар", - резюмирует он.
Последние санкции на российские банки (в том числе и на Газпромбанк) и ограничения на СПФС усложнили ситуацию для рубля, который уже находился под давлением из-за предыдущего снижения нефтяных цен и нормативов по репатриации валютной выручки, отмечает Кузьмин.
"Теперь валютный рынок проходит очередной этап подстройки международных расчётов к новым условиям. Сложно однозначно оценить, что на данный момент более чувствительно для валютного рынка - возможное выпадение части валютной выручки от экспорта газа или сокращение спроса на валюту для оплаты импорта, что может быть связано напрямую или косвенно с новыми санкциями, однако валютный рынок более беспокоит первое, что также вероятно приводит к росту спроса на иностранные активы и в конечном итоге также оказывает давление на курс рубля", - рассуждает он.
Между тем, Кузьмин полагает, для достижения долларом уровней 120 рублей и юанем 23 рублей - исторических рекордов от марта 2022 года - всё же потребуется дополнительный шок, например, значимое падение нефтяных цен.