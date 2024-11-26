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СМИ: Mercedes может сократить тысячи рабочих из-за торговой войны с Китаем - 26.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Mercedes может сократить тысячи рабочих из-за торговой войны с Китаем
СМИ: Mercedes может сократить тысячи рабочих из-за торговой войны с Китаем - 26.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: Mercedes может сократить тысячи рабочих из-за торговой войны с Китаем
Немецкий автоконцерн Mercedes может сократить тысячи рабочих в рамках политики жесткой экономии из-за падения спроса на продукцию на китайском рынке, передает... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T13:27+0300
2024-11-26T13:27+0300
mercedes
китай
торговая война
спрос на легковые авто
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Mercedes может сократить тысячи рабочих в рамках политики жесткой экономии из-за падения спроса на продукцию на китайском рынке, передает издание Karlsruhe Insider.Так, торговая война с Китаем, которая только наберет обороты с вступлением в должность нового американского президента Дональда Трампа, привела к резкому росту цен на сырье, сообщили авторы статьи. При этом затраты не компенсируются высокими продажами.В третьем квартале текущего года прибыль концерна резко упала до 1,72 миллиарда евро, продажи сократились на 6,7%. Авторы обратили внимание на падение спроса на премиальные модели бренда в Китае.Компания не раскрыла конкретных пунктов своего плана по оптимизации производства и снижению затрат, однако, подчеркнули в издании, нельзя исключить и масштабные сокращения кадров, которые могут коснуться тысяч работников. Руководство Mercedes уже отметило важность переориентации на производство электромобилей, а также развитие цифровизации.
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mercedes, китай, торговая война, спрос на легковые авто
Mercedes, КИТАЙ, торговая война, спрос на легковые авто
13:27 26.11.2024
 
СМИ: Mercedes может сократить тысячи рабочих из-за торговой войны с Китаем

"KI": концерн Mercedes объявил о программе жесткой экономии

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкMercedes
Mercedes - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Mercedes может сократить тысячи рабочих в рамках политики жесткой экономии из-за падения спроса на продукцию на китайском рынке, передает издание Karlsruhe Insider.
Так, торговая война с Китаем, которая только наберет обороты с вступлением в должность нового американского президента Дональда Трампа, привела к резкому росту цен на сырье, сообщили авторы статьи. При этом затраты не компенсируются высокими продажами.
В третьем квартале текущего года прибыль концерна резко упала до 1,72 миллиарда евро, продажи сократились на 6,7%. Авторы обратили внимание на падение спроса на премиальные модели бренда в Китае.
Компания не раскрыла конкретных пунктов своего плана по оптимизации производства и снижению затрат, однако, подчеркнули в издании, нельзя исключить и масштабные сокращения кадров, которые могут коснуться тысяч работников. Руководство Mercedes уже отметило важность переориентации на производство электромобилей, а также развитие цифровизации.
Логотип российской автомобильной компании Соллерс. - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
"Соллерс" анонсировал выпуск грузовых автомобилей
13:08
 
MercedesКИТАЙторговая войнаспрос на легковые авто
 
 
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