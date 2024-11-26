https://1prime.ru/20241126/ekonomiya-853092571.html

СМИ: Mercedes может сократить тысячи рабочих из-за торговой войны с Китаем

СМИ: Mercedes может сократить тысячи рабочих из-за торговой войны с Китаем - 26.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: Mercedes может сократить тысячи рабочих из-за торговой войны с Китаем

Немецкий автоконцерн Mercedes может сократить тысячи рабочих в рамках политики жесткой экономии из-за падения спроса на продукцию на китайском рынке, передает... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T13:27+0300

2024-11-26T13:27+0300

2024-11-26T13:27+0300

mercedes

китай

торговая война

спрос на легковые авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83303/65/833036564_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ba58976367b0d545649c0afea6bf127.jpg

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Mercedes может сократить тысячи рабочих в рамках политики жесткой экономии из-за падения спроса на продукцию на китайском рынке, передает издание Karlsruhe Insider.Так, торговая война с Китаем, которая только наберет обороты с вступлением в должность нового американского президента Дональда Трампа, привела к резкому росту цен на сырье, сообщили авторы статьи. При этом затраты не компенсируются высокими продажами.В третьем квартале текущего года прибыль концерна резко упала до 1,72 миллиарда евро, продажи сократились на 6,7%. Авторы обратили внимание на падение спроса на премиальные модели бренда в Китае.Компания не раскрыла конкретных пунктов своего плана по оптимизации производства и снижению затрат, однако, подчеркнули в издании, нельзя исключить и масштабные сокращения кадров, которые могут коснуться тысяч работников. Руководство Mercedes уже отметило важность переориентации на производство электромобилей, а также развитие цифровизации.

https://1prime.ru/20241126/sollers-853091938.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

mercedes, китай, торговая война, спрос на легковые авто