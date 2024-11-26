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Эксперт оценил влияние сокращения мощностей "Русала" на ценообразование

Эксперт оценил влияние сокращения мощностей "Русала" на ценообразование - 26.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил влияние сокращения мощностей "Русала" на ценообразование

Сокращение мощностей "Русала" не станет серьезным фактором влияния на ценообразование автомобилей, пострадать может строительный сегмент в части производства... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T02:17+0300

2024-11-26T02:17+0300

2024-11-26T02:17+0300

промышленность

москва

русал

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МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Сокращение мощностей "Русала" не станет серьезным фактором влияния на ценообразование автомобилей, пострадать может строительный сегмент в части производства алюминиевой экструзионной продукции, рассказал РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максим Худалов. Ранее производитель алюминия "Русал" заявил, что оптимизирует мощности по производству на фоне рекордных цен на глинозем (оксид алюминия) и на первом этапе сократит производство на 250 тысяч тонн. "Русал" минимальным образом влияет на ценообразование автомобилей в России. Закрытие мощностей здесь не является серьезным фактором. Влияние на ценообразование будет оказано скорее на строительный сегмент в части производства алюминиевой экструзионной продукции (изделия, полученные путем выталкивания материала - пластика или металла - через форму под высоким давлением - ред.)", - рассказал Худалов. Эксперт отмечает, что основным фактором, который может повлиять на рентабельность "Русала" в 2025 году, является цена на глинозем на мировых рынках и возможность приобретать электроэнергию по прямым договорам с ценами ниже рыночных у "Евросибэнерго". "Курс рубля переносится в национальные цены, и если рубль ослабляется к доллару, то рублевые цены на металл в России растут", - добавил он, отвечая на вопрос о том, как колебания курса рубля влияют на долгосрочную стратегию ценообразования "Русала".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, москва, русал