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"Главный антироссийский таран США": СВР раскрыла план Вашингтона по Украине - 26.11.2024, ПРАЙМ
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"Главный антироссийский таран США": СВР раскрыла план Вашингтона по Украине
"Главный антироссийский таран США": СВР раскрыла план Вашингтона по Украине - 26.11.2024, ПРАЙМ
"Главный антироссийский таран США": СВР раскрыла план Вашингтона по Украине
Украина, соблазнившаяся вступлением в Евросоюз, стала главным антироссийским тараном Штатов, считает директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T11:10+0300
2024-11-26T11:10+0300
политика
украина
молдавия
сша
раскол
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Украина, соблазнившаяся вступлением в Евросоюз, стала главным антироссийским тараном Штатов, считает директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Так, он отметил, что распространение западного влияния ведет к дестабилизации и расколу, а ярким примером такого воздействия является Украина."Как результат - сегодня Украина - это несостоявшееся государство, то есть государство, которое не в состоянии поддержать свое существование в качестве жизнеспособной политической и экономической единицы", - подчеркнул Нарышкин в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. Он также заявил, что такой же путь выбрал и режим Майи Санду в Молдавии, способствовавший установлению в стране "тоталитаризма". Кроме того, ее политика, по мнению Нарышкина, сильно поляризировала общество.
https://1prime.ru/20241126/naryshkin-853087661.html
украина
молдавия
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украина, молдавия, сша, раскол
Политика, УКРАИНА, МОЛДАВИЯ, США, раскол
11:10 26.11.2024
 
"Главный антироссийский таран США": СВР раскрыла план Вашингтона по Украине

Нарышкин: Украина соблазнилась евроинтеграцией и стала главным антироссийским тараном США

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© fotolia.com / YuI
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Украина, соблазнившаяся вступлением в Евросоюз, стала главным антироссийским тараном Штатов, считает директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Так, он отметил, что распространение западного влияния ведет к дестабилизации и расколу, а ярким примером такого воздействия является Украина.
"Как результат - сегодня Украина - это несостоявшееся государство, то есть государство, которое не в состоянии поддержать свое существование в качестве жизнеспособной политической и экономической единицы", - подчеркнул Нарышкин в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
Он также заявил, что такой же путь выбрал и режим Майи Санду в Молдавии, способствовавший установлению в стране "тоталитаризма". Кроме того, ее политика, по мнению Нарышкина, сильно поляризировала общество.
Сергей Нарышкин - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
СВР: Вашингтон и Лондон изучают "украинский сценарий" в ряде стран СНГ
11:04
 
ПолитикаУКРАИНАМОЛДАВИЯСШАраскол
 
 
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