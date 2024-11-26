https://1prime.ru/20241126/evrointegratsiya-853087875.html

"Главный антироссийский таран США": СВР раскрыла план Вашингтона по Украине

"Главный антироссийский таран США": СВР раскрыла план Вашингтона по Украине - 26.11.2024, ПРАЙМ

"Главный антироссийский таран США": СВР раскрыла план Вашингтона по Украине

Украина, соблазнившаяся вступлением в Евросоюз, стала главным антироссийским тараном Штатов, считает директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T11:10+0300

2024-11-26T11:10+0300

2024-11-26T11:10+0300

политика

украина

молдавия

сша

раскол

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Украина, соблазнившаяся вступлением в Евросоюз, стала главным антироссийским тараном Штатов, считает директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Так, он отметил, что распространение западного влияния ведет к дестабилизации и расколу, а ярким примером такого воздействия является Украина."Как результат - сегодня Украина - это несостоявшееся государство, то есть государство, которое не в состоянии поддержать свое существование в качестве жизнеспособной политической и экономической единицы", - подчеркнул Нарышкин в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. Он также заявил, что такой же путь выбрал и режим Майи Санду в Молдавии, способствовавший установлению в стране "тоталитаризма". Кроме того, ее политика, по мнению Нарышкина, сильно поляризировала общество.

https://1prime.ru/20241126/naryshkin-853087661.html

украина

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украина, молдавия, сша, раскол