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В ФАС заявили, что не работают над сменой подхода к тарифам "Транснефти"

В ФАС заявили, что не работают над сменой подхода к тарифам "Транснефти" - 26.11.2024, ПРАЙМ

В ФАС заявили, что не работают над сменой подхода к тарифам "Транснефти"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не ведет работу по изменению подхода к тарифам "Транснефти" после предложения компании пересмотреть подход к их... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T21:32+0300

2024-11-26T21:32+0300

2024-11-26T21:32+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не ведет работу по изменению подхода к тарифам "Транснефти" после предложения компании пересмотреть подход к их индексации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Госдума ранее во вторник приняла закон, предусматривающий корректировку налогообложения нефтегазовой отрасли. В частности, до 40% на 2025-2030 годы повышается ставка налога на прибыль "Транснефти" вместо предполагавшегося ранее повышения до 25%. Замглавы Минфина Алексей Сазанов объяснял необходимость роста налоговой нагрузки на "Транснефть" монопольным положением компании и тем, что это "регулируемый вид деятельности". В пресс-службе "Транснефти" заявили после этого, что компания ожидает вынужденное ощутимое сокращение инвестиционной программы из-за повышения налога на прибыль до 40%, предложила учесть рост налоговой нагрузки, а также геополитическую и экономическую обстановку в индексации тарифов на услуги компании до 2030 года. Ставки по тарифам на услуги "Транснефти" устанавливает ФАС России исходя из уровня прогнозируемой инфляции. Тарифы "Транснефти" на прокачку нефти были проиндексированы в 2024 году на 7,2%. "Действующая система установления тарифов на услуги ПАО "Транснефть" осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Работа по изменению существующих подходов не ведется", - прокомментировали в ведомстве.

https://1prime.ru/20241126/transneft-853106421.html

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россия, транснефть, фас рф, тарифы