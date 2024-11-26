https://1prime.ru/20241126/g7-853107595.html

G7 пригрозила Пекину за сотрудничество с Москвой

G7 пригрозила Пекину за сотрудничество с Москвой - 26.11.2024, ПРАЙМ

G7 пригрозила Пекину за сотрудничество с Москвой

Страны G7 пообещали принять "меры" против Китая и других государств и организаций за якобы военную поддержку Москвы в украинском конфликте. Об этом сказано в... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T19:59+0300

2024-11-26T19:59+0300

2024-11-26T20:56+0300

политика

россия

китай

g7

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РИМ, 26 ноя – ПРАЙМ. Страны G7 пообещали принять "меры" против Китая и других государств и организаций за якобы военную поддержку Москвы в украинском конфликте. Об этом сказано в заявлении глав МИД стран "Большой семерки", принятом на встрече в итальянском городе Фьюджи. В документе говорится, что будут приняты "соответствующие меры, соответствующие нашей правовой системе, против субъектов в Китае и других третьих странах, которые материально поддерживают военную машину России, включая финансовые учреждения и другие организации, которые способствуют приобретению Россией оборудования и товаров для ее оборонно-промышленной базы". Также отмечается, что страны "Большой семерки" продолжат оказывать "существенное давление" на российские доходы от энергетики, металлов и других сырьевых товаров, в том числе посредством эффективной реализации существующих мер и дальнейших действий против "теневого флота". По словам министров, будут приняты "решительные меры против тех, кто помогает России обходить наши санкции". Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в октябре заявила, что Китай не предоставлял оружие ни одной из сторон украинского конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая дроны.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20241126/sanktsii-853105958.html

китай

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россия, китай, g7