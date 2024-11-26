https://1prime.ru/20241126/gaz-853108178.html

Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2,5 процента

Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2,5 процента - 26.11.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2,5 процента

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника опустились на 2,5%, до примерно 505 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T20:36+0300

2024-11-26T20:36+0300

2024-11-26T20:36+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника опустились на 2,5%, до примерно 505 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 511,1 доллара (-1,3%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум во вторник составил 526,6 доллара (+1,7%), ценовой минимум – 500,2 доллара (-3,4%). Последние фьючерсы торговались по 504,7 доллара (-2,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 517,6 доллара за тысячу кубометров. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 28 ноября прошлого года.

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европа, ice, газ, биржевые торги