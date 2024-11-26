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Госдума определила особенности налогообложения криптовалют

Госдума определила особенности налогообложения криптовалют - 26.11.2024, ПРАЙМ

Госдума определила особенности налогообложения криптовалют

Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в Налоговый кодекс о налогообложении криптовалют. | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T13:42+0300

2024-11-26T13:42+0300

2024-11-26T13:42+0300

экономика

россия

госдума

операции с криптовалютой

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в Налоговый кодекс о налогообложении криптовалют. Документ признает цифровую валюту имуществом в целях налогообложения. При этом устанавливаются правила налогообложения доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, ее купли-продажи; а также обязанности операторов майнинговой инфраструктуры, связанные с налоговым контролем. Такие операторы будет обязаны сообщать в налоговые органы о майнерах, использующих их инфраструктуру. За неисполнение этой обязанности предусмотрен штраф в размере 40 тысяч рублей. Доходы от сделок с криптовалютой будут входить в общую налоговую базу с доходами от операций с ценными бумагами. Таким образом, если общая сумма всех этих доходов не превысит 2,4 миллиона рублей в год, она будет облагаться НДФЛ по ставке 13%, а сумма доходов выше этой величины – по ставке 15%. Более высоких прогрессивных ставок налога для этого типа доходов не предусматривается. Операции, связанные с майнингом цифровой валюты и ее реализацией, а также услуги уполномоченной организации, обеспечивающей заключение сделок с ней в рамках экспериментального правового режима, освобождаются от НДС. А доход от майнинга будет облагаться налогом на прибыль по стандартной ставке, пояснял на предыдущей неделе директор департамента налоговой политики Минфина РФ Данил Волков. С 2025 года ставка налога на прибыль организаций в РФ увеличится с 20% до 25%. Доходы от майнинга на территории РФ будут считаться доходом от источника в РФ, то есть облагаться налогами в России. Доходы в виде цифровой валюты, полученной в результате майнинга, будут определяться исходя из рыночной котировки такой валюты на дату признания дохода. Рыночной котировкой в данном случае признается цена закрытия на иностранной криптобирже. Причем объем торгов цифровой валютой на такой площадке за соответствующий торговый день должен превышать 100 миллиардов рублей, а информация о ее рыночных котировках - размещаться на официальном сайте биржи в течение трех лет. Если с одной и той же цифровой валютой сделки совершались через две и более бирж, налогоплательщик сможет сам выбрать рыночную котировку для расчета налога. Доход от реализации цифровой валюты определен как фактическая цена реализации, но не менее рыночной котировки, уменьшенной на 20%. Криптомайнерам запрещается переходить на уплату единого сельхозналога или спецрежим для самозанятых, применять патентную или упрощенную систему налогообложения, в том числе автоматизированную. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, а его основные положения начнут действовать с 1 января 2025 года.

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россия, госдума, операции с криптовалютой