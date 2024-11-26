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Госдума разрешила расширить действие полиса ОСАГО на Белоруссию

Госдума разрешила расширить действие полиса ОСАГО на Белоруссию - 26.11.2024, ПРАЙМ

Госдума разрешила расширить действие полиса ОСАГО на Белоруссию

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий с 1 января 2025 года расширять действие российского полиса ОСАГО на территорию Белоруссии. | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T15:06+0300

2024-11-26T15:06+0300

2024-11-26T15:06+0300

россия

осаго

госдума

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий с 1 января 2025 года расширять действие российского полиса ОСАГО на территорию Белоруссии. Первоначально предполагалось предусмотреть такую возможность с 1 октября текущего года. Однако в рамках второго чтения Госдума поддержала поправку к документу, переносящую ее на 1 января 2025 года, чтобы синхронизировать вступление этой нормы в силу с указом президента Белоруссии об обязательном страховании. Закон позволит автовладельцам при желании расширить покрытие ОСАГО и на территорию Белоруссии. Правительство РФ рассчитывает, что это облегчит поездки в Белоруссию автотранспортом, в том числе для туристов и предпринимателей, пояснял в августе премьер-министр России Михаил Мишустин. Закон позволит признавать договоры ОСАГО в рамках системы страхования Союзного государства России и Белоруссии. Заключать такие договоры смогут лишь страховщики с местом постоянного нахождения в стране Союзного государства, на территории которой зарегистрирован автомобиль. Договора можно заключать в электронной форме. Размер страхового тарифа, возмещение и другие условия будут определяться национальными регуляторами, как и сейчас, пояснял в сентябре заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Данные о заключенных договорах будут включаться в автоматизированную информационную систему страхования. При этом обеспечивается возможность проверить факт заключения таких договоров в режиме реального времени путем обмена сведениями с органами внутренних дел, таможенными органами, профобъединениями страховщиков России и Белоруссии. Расширение ОСАГО на Белоруссию будет происходить исключительно по выбору страхователя и оформляться дополнительным соглашением к полису ОСАГО, в котором планируется делать соответствующую отметку, пояснял на прошлой неделе президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. При этом дополнительную премию за расширение риска по ОСАГО будут платить только водители, желающие использовать это расширение, подчеркивал он. Урегулирование по ДТП (выплата или ремонт) в Белоруссии по российскому полису ОСАГО будет оформляться по белорусскому законодательству. Урегулированием будет заниматься партнер РСА – Белорусское бюро по транспортному страхованию (ББТС), которое затем будет выставлять счет на компенсацию российскому ответственному страховщику, разъясняли в РСА.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, осаго, госдума