Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума приняла проект о штрафах за повторное управление авто без ОСАГО - 26.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241126/gosduma-853098402.html
Госдума приняла проект о штрафах за повторное управление авто без ОСАГО
Госдума приняла проект о штрафах за повторное управление авто без ОСАГО - 26.11.2024, ПРАЙМ
Госдума приняла проект о штрафах за повторное управление авто без ОСАГО
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым устанавливается штраф до 5 тысяч рублей за повторное управление транспортным... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T15:36+0300
2024-11-26T15:36+0300
россия
госдума
осаго
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75804/01/758040130_0:62:601:400_1920x0_80_0_0_4b22fd6127ade5a82d922a3a3bd42940.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым устанавливается штраф до 5 тысяч рублей за повторное управление транспортным средством без ОСАГО. Законопроект был внесен в Госдуму парламентом Кабардино-Балкарской республики. Им предлагается дополнить статью 12.37 кодекса об административных правонарушениях (Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств) новой частью, которой устанавливается наказание от 3 до 5 тысяч рублей за повторное совершение правонарушения. Комитет ГД рекомендует палате принять законопроект в первом чтении. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он разработан в целях защиты прав граждан, которые, являясь участниками ДТП, будучи невиновными в совершении происшествия и при отсутствии у виновника полиса ОСАГО, оказываются в положении, при котором затруднительно и практически невозможно реализовать свое право на возмещение ущерба, причиненного в результате ДТП, а также в целях по­буждения водителей к исполнению обязанностей по обязательному страхованию гражданской ответственности.
https://1prime.ru/20241126/gosduma-853097032.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75804/01/758040130_30:0:563:400_1920x0_80_0_0_2a63aa7c2475527a30b47df304f3860c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, госдума, осаго
РОССИЯ, Госдума, ОСАГО
15:36 26.11.2024
 
Госдума приняла проект о штрафах за повторное управление авто без ОСАГО

ГД приняла в I чтении проект о штрафах за повторное управление авто без ОСАГО

Здание Госдумы
Здание Госдумы
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым устанавливается штраф до 5 тысяч рублей за повторное управление транспортным средством без ОСАГО.
Законопроект был внесен в Госдуму парламентом Кабардино-Балкарской республики. Им предлагается дополнить статью 12.37 кодекса об административных правонарушениях (Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств) новой частью, которой устанавливается наказание от 3 до 5 тысяч рублей за повторное совершение правонарушения. Комитет ГД рекомендует палате принять законопроект в первом чтении.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он разработан в целях защиты прав граждан, которые, являясь участниками ДТП, будучи невиновными в совершении происшествия и при отсутствии у виновника полиса ОСАГО, оказываются в положении, при котором затруднительно и практически невозможно реализовать свое право на возмещение ущерба, причиненного в результате ДТП, а также в целях по­буждения водителей к исполнению обязанностей по обязательному страхованию гражданской ответственности.
Флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
Госдума разрешила расширить действие полиса ОСАГО на Белоруссию
15:06
 
РОССИЯГосдумаОСАГО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала