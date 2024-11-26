https://1prime.ru/20241126/gosduma-853098402.html

Госдума приняла проект о штрафах за повторное управление авто без ОСАГО

Госдума приняла проект о штрафах за повторное управление авто без ОСАГО - 26.11.2024, ПРАЙМ

Госдума приняла проект о штрафах за повторное управление авто без ОСАГО

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым устанавливается штраф до 5 тысяч рублей за повторное управление транспортным... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T15:36+0300

2024-11-26T15:36+0300

2024-11-26T15:36+0300

россия

госдума

осаго

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым устанавливается штраф до 5 тысяч рублей за повторное управление транспортным средством без ОСАГО. Законопроект был внесен в Госдуму парламентом Кабардино-Балкарской республики. Им предлагается дополнить статью 12.37 кодекса об административных правонарушениях (Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств) новой частью, которой устанавливается наказание от 3 до 5 тысяч рублей за повторное совершение правонарушения. Комитет ГД рекомендует палате принять законопроект в первом чтении. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он разработан в целях защиты прав граждан, которые, являясь участниками ДТП, будучи невиновными в совершении происшествия и при отсутствии у виновника полиса ОСАГО, оказываются в положении, при котором затруднительно и практически невозможно реализовать свое право на возмещение ущерба, причиненного в результате ДТП, а также в целях по­буждения водителей к исполнению обязанностей по обязательному страхованию гражданской ответственности.

https://1prime.ru/20241126/gosduma-853097032.html

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россия, госдума, осаго