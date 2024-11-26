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Госдума приняла в первом чтении законопроект об IPO "Дом.РФ"

Госдума приняла в первом чтении законопроект об IPO "Дом.РФ" - 26.11.2024, ПРАЙМ

Госдума приняла в первом чтении законопроект об IPO "Дом.РФ"

Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании условий для первичного публичного размещения акций (IPO) АО "Дом.РФ", позволяющий снизить обязательную... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T16:26+0300

2024-11-26T16:26+0300

2024-11-26T16:26+0300

экономика

россия

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госдума

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании условий для первичного публичного размещения акций (IPO) АО "Дом.РФ", позволяющий снизить обязательную долю государства в госкорпорации до 50% плюс одна акция. Документ внесен правительством РФ. Законодательная инициатива позволит привлечь источники внебюджетного финансирования для дальнейшего развития компании, повысит ее стоимость, а также увеличит капитализацию фондового рынка, пояснял ранее Минфин РФ. Законопроект предусматривает возможность снижения законодательно установленной доли государства в АО "Дом.РФ" со 100% до 50% плюс одна акция. Таким образом, несмотря на снижение госдоли, у РФ останется контрольный пакет. Кроме того, для продолжения деятельности корпорации как единого института развития в жилищной сфере на законодательном уровне будут закреплены его ключевые функции. К их числу относятся: выпуск инфраструктурных облигаций, функции агента РФ по вовлечению в оборот земельных участков, а также оператора мер государственной поддержки. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в октябре подтвердил, что IPO "Дом.РФ" планируется на вторую половину 2025 года. Объем привлеченных средств может составить минимум 15 миллиардов рублей. Моисеев считает это размещение знаковым для российского рынка, учитывая, что компания хорошая, имеет отличный ROE (рентабельность капитала) и платит государству хорошие дивиденды. При этом замминистра подчеркивал, что никто не будет продавать акции корпорации на невыгодных для государства условиях.

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россия, дом.рф, госдума