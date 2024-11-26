https://1prime.ru/20241126/ii-853092085.html
МТС запустила ИИ для создания текста на русском языке
МТС запустила ИИ для создания текста на русском языке - 26.11.2024, ПРАЙМ
МТС запустила ИИ для создания текста на русском языке
МТС запустила искусственный интеллект для создания и анализа текста на русском языке - это большая языковая модель Cotype Nano, которую можно запускать на... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T13:14+0300
2024-11-26T13:14+0300
2024-11-26T13:14+0300
мтс
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. МТС запустила искусственный интеллект для создания и анализа текста на русском языке - это большая языковая модель Cotype Nano, которую можно запускать на мобильных телефонах, настольных компьютерах и ноутбуках со средней производительностью, говорится в релизе компании. "Компания MTS AI выпустила открытую большую языковую модель (LLM) Cotype Nano для решения бизнес-задач, связанных с созданием и анализом текстов на русском языке. Модель можно запускать локально на персональных устройствах – мобильных телефонах, настольных компьютерах и ноутбуках со средней производительностью, что делает ее доступной для широкого круга пользователей", - сказано в релизе. Это открытая языковая модель - разработчики могут изучать, как она работает, настраивать под свои нужды и бизнес-задачи и использовать в собственных проектах. У Cotype Nano есть дополнительная оптимизация под процессоры Intel - это делает ее доступной для широкого круга разработчиков и компаний, у которых нет доступа к мощным вычислительным ресурсам. Для одного запроса нейросеть может обработать контекст до 32 тысяч токенов или 45 страниц текста. Cotype Nano обучена для создания контента, переводов между русским и английским языками, обработки и анализа текстовых данных для улучшения клиентского сервиса и может быть использована для разработки чат-ботов и виртуальных помощников. Также ее можно использовать для классификации данных - например, для автоматического поиска и анализа информации в корпоративных базах знаний. "Мы запускаем открытую большую языковую модель с лицензией на использование в коммерческих целях и разрабатываем новые сервисы для автоматического обучения нейросетей и создания кода, которые ускорят процесс разработки. Развитие открытых LLM-моделей в России позволит компаниям и начинающим разработчикам и исследователям создавать решения на основе нейросетей, не вкладывая значительные ресурсы в разработку и оборудование", – прокомментировал директор по LLM-продуктам MTS AI Сергей Пономаренко.
https://1prime.ru/20241126/ipoteka-853090620.html
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мтс, ии
МТС запустила ИИ для создания текста на русском языке
МТС запустила языковую модель Cotype Nano для создания и анализа текста
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. МТС запустила искусственный интеллект для создания и анализа текста на русском языке - это большая языковая модель Cotype Nano, которую можно запускать на мобильных телефонах, настольных компьютерах и ноутбуках со средней производительностью, говорится в релизе компании.
"Компания MTS AI выпустила открытую большую языковую модель (LLM) Cotype Nano для решения бизнес-задач, связанных с созданием и анализом текстов на русском языке. Модель можно запускать локально на персональных устройствах – мобильных телефонах, настольных компьютерах и ноутбуках со средней производительностью, что делает ее доступной для широкого круга пользователей", - сказано в релизе.
Это открытая языковая модель - разработчики могут изучать, как она работает, настраивать под свои нужды и бизнес-задачи и использовать в собственных проектах. У Cotype Nano есть дополнительная оптимизация под процессоры Intel - это делает ее доступной для широкого круга разработчиков и компаний, у которых нет доступа к мощным вычислительным ресурсам.
Для одного запроса нейросеть может обработать контекст до 32 тысяч токенов или 45 страниц текста. Cotype Nano обучена для создания контента, переводов между русским и английским языками, обработки и анализа текстовых данных для улучшения клиентского сервиса и может быть использована для разработки чат-ботов и виртуальных помощников. Также ее можно использовать для классификации данных - например, для автоматического поиска и анализа информации в корпоративных базах знаний.
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"Мы запускаем открытую большую языковую модель с лицензией на использование в коммерческих целях и разрабатываем новые сервисы для автоматического обучения нейросетей и создания кода, которые ускорят процесс разработки. Развитие открытых LLM-моделей в России позволит компаниям и начинающим разработчикам и исследователям создавать решения на основе нейросетей, не вкладывая значительные ресурсы в разработку и оборудование", – прокомментировал директор по LLM-продуктам MTS AI Сергей Пономаренко.