https://1prime.ru/20241126/ii-853092085.html

МТС запустила ИИ для создания текста на русском языке

МТС запустила ИИ для создания текста на русском языке - 26.11.2024, ПРАЙМ

МТС запустила ИИ для создания текста на русском языке

МТС запустила искусственный интеллект для создания и анализа текста на русском языке - это большая языковая модель Cotype Nano, которую можно запускать на... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T13:14+0300

2024-11-26T13:14+0300

2024-11-26T13:14+0300

мтс

ии

https://cdnn.1prime.ru/img/83972/71/839727130_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8b461f09810b5e716d5f329036ef1d27.jpg

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. МТС запустила искусственный интеллект для создания и анализа текста на русском языке - это большая языковая модель Cotype Nano, которую можно запускать на мобильных телефонах, настольных компьютерах и ноутбуках со средней производительностью, говорится в релизе компании. "Компания MTS AI выпустила открытую большую языковую модель (LLM) Cotype Nano для решения бизнес-задач, связанных с созданием и анализом текстов на русском языке. Модель можно запускать локально на персональных устройствах – мобильных телефонах, настольных компьютерах и ноутбуках со средней производительностью, что делает ее доступной для широкого круга пользователей", - сказано в релизе. Это открытая языковая модель - разработчики могут изучать, как она работает, настраивать под свои нужды и бизнес-задачи и использовать в собственных проектах. У Cotype Nano есть дополнительная оптимизация под процессоры Intel - это делает ее доступной для широкого круга разработчиков и компаний, у которых нет доступа к мощным вычислительным ресурсам. Для одного запроса нейросеть может обработать контекст до 32 тысяч токенов или 45 страниц текста. Cotype Nano обучена для создания контента, переводов между русским и английским языками, обработки и анализа текстовых данных для улучшения клиентского сервиса и может быть использована для разработки чат-ботов и виртуальных помощников. Также ее можно использовать для классификации данных - например, для автоматического поиска и анализа информации в корпоративных базах знаний. "Мы запускаем открытую большую языковую модель с лицензией на использование в коммерческих целях и разрабатываем новые сервисы для автоматического обучения нейросетей и создания кода, которые ускорят процесс разработки. Развитие открытых LLM-моделей в России позволит компаниям и начинающим разработчикам и исследователям создавать решения на основе нейросетей, не вкладывая значительные ресурсы в разработку и оборудование", – прокомментировал директор по LLM-продуктам MTS AI Сергей Пономаренко.

https://1prime.ru/20241126/ipoteka-853090620.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мтс, ии