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"Импортлогистик" просит суд взыскать 410 тысяч рублей с "Стар шефа"

"Импортлогистик" просит суд взыскать 410 тысяч рублей с "Стар шефа" - 26.11.2024, ПРАЙМ

"Импортлогистик" просит суд взыскать 410 тысяч рублей с "Стар шефа"

Подмосковный поставщик продуктов питания ООО "Импортлогистик" просит арбитражный суд Москвы взыскать около 410 тысяч рублей долга с совладельцев ликвидированной | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T05:11+0300

2024-11-26T05:11+0300

2024-11-26T05:11+0300

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МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Подмосковный поставщик продуктов питания ООО "Импортлогистик" просит арбитражный суд Москвы взыскать около 410 тысяч рублей долга с совладельцев ликвидированной компании "Стар шеф", управлявшей сервисом приготовления и доставки блюд "Варламов. Есть", сообщили РИА Новости в суде. В иске заявлено требование о привлечении участников ООО "Стар шеф" к субсидиарной ответственности по долгам этой компании, которая прекратила существование, согласно данным ЕГРЮЛ, в июле этого года. Ответчиками указаны экс-глава российского подразделения сервиса доставки еды Uber Eats Михаил Рейдер, которому принадлежало около 33% компании и который был ее гендиректором, признанный иноагентом блогер Илья Варламов и Вадим Гинзбург (примерно по 19% у каждого), экс-владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев, гендиректор "Литрес" Сергей Анурьев, Михаил Рывкин (около 7% у каждого) и Алексей Писарцов (чуть более 4%). Арбитражный суд Москвы в 2022 году взыскал с ООО "Стар шеф" в пользу ООО "Импортлогистик" более 369 тысяч рублей, включая долг и неустойку по договору 2020 года, а в 2023 году – еще 30 тысяч рублей судебных расходов. Решение не обжаловалось и вступило в силу, однако, как заявил истец, не было исполнено. Ответчики требования не признают. В частности, представитель Варламова сказал в суде, что у истца были другие возможности для взыскания долга с юрлица – например, обращение в службу судебных приставов или возбуждение дела о банкротстве. Суд отложил предварительные слушания по делу на декабрь. По состоянию на 2020 год ООО "Стар шеф" управляло несколькими проектами формата dark kitchen, подразумевающего приготовление еды в закрытых кухонных комплексах без ресторанных залов и последующую доставку блюд сторонними сервисами, например, "Яндекс. Едой" и Delivery Club. Как писал "Коммерсант", в стартап входили проекты "Варламов. Есть", "Ведомости. Ланч", Curry On!, "Кухня 420". Как пояснял суть формата dark kitchen Варламов, "в обычном ресторане в цену одной порции входит аренда зала, зарплата официантов, стоимость всего интерьера". Поэтому, по словам блогера, "в ресторане нельзя сделать качественную и вкусную еду за приемлемую цену". Впоследствии Варламов судился с ООО "Стар шеф", и арбитражный суд Москвы в феврале 2023 года обязал компанию предоставить ему бухгалтерскую отчетность и другие документы – список проданных транспортных средств, копию трудового договора с гендиректором, списки должников и кредиторов и тому подобное. На тот момент этот сервис уже не работал.

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бизнес, россия, финансы, москва, ведомости, литрес, яндекс.еда