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Индию обвинили в искажении мировых рынков риса, сообщили СМИ
Индию обвинили в искажении мировых рынков риса, сообщили СМИ - 26.11.2024, ПРАЙМ
Индию обвинили в искажении мировых рынков риса, сообщили СМИ
Группа стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО) во главе с США обвинила Индию в искажении мировых рынков риса путем перепроизводства в нарушение правил | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T22:26+0300
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ЖЕНЕВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Группа стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО) во главе с США обвинила Индию в искажении мировых рынков риса путем перепроизводства в нарушение правил организации, заявил журналистам в Женеве информированный источник. "США обвинили политику Индии в том, что она ведет к перепроизводству, что делает ее крупнейшим экспортером риса в мире, с более 40% мирового экспорта риса в 2021 и 2022 годах, и крупным экспортером пшеницы. США утвердили, что такая практика искажает мировые рынки и наносит ущерб мелким производителям в развивающихся странах", - сообщил он. Источник добавляет, что, по оценкам США, политика поддержки рыночных цен Индии на рис превышает стоимость производства на 87%, в то время как цены на пшеницу варьировались от 67 до 75%, что намного превышает 10-процентный предел, установленный для развивающихся стран. "США настоятельно призвали Индию предоставить полные и точные данные, отметив, что многие вопросы о режиме индийской политики поддержки рыночных цен остаются без ответа", - подчеркнул источник. Эти претензий США поддержали Аргентина, Австралия, Канада, Украина, США, ЕС и Уругвай.
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индия, сша, вто, рис
Экономика, ИНДИЯ, США, ВТО, рис
Индию обвинили в искажении мировых рынков риса, сообщили СМИ
РИА Новости: США и ряд стран-членов ВТО обвинили Индию в искажении рынков риса
ЖЕНЕВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Группа стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО) во главе с США обвинила Индию в искажении мировых рынков риса путем перепроизводства в нарушение правил организации, заявил журналистам в Женеве информированный источник.
"США обвинили политику Индии в том, что она ведет к перепроизводству, что делает ее крупнейшим экспортером риса в мире, с более 40% мирового экспорта риса в 2021 и 2022 годах, и крупным экспортером пшеницы. США утвердили, что такая практика искажает мировые рынки и наносит ущерб мелким производителям в развивающихся странах", - сообщил он.
Источник добавляет, что, по оценкам США, политика поддержки рыночных цен Индии на рис превышает стоимость производства на 87%, в то время как цены на пшеницу варьировались от 67 до 75%, что намного превышает 10-процентный предел, установленный для развивающихся стран.
"США настоятельно призвали Индию предоставить полные и точные данные, отметив, что многие вопросы о режиме индийской политики поддержки рыночных цен остаются без ответа", - подчеркнул источник.
Эти претензий США поддержали Аргентина, Австралия, Канада, Украина, США, ЕС и Уругвай.
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