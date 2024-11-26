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Гохран России до конца года приобретет у "Алросы" партию алмазов
Гохран России до конца года приобретет у "Алросы" партию алмазов - 26.11.2024, ПРАЙМ
Гохран России до конца года приобретет у "Алросы" партию алмазов
Гохран РФ приобретет у "Алросы" партию алмазов до конца года, в том числе самый крупный добытый в России алмаз за последние 10 лет, сообщение пресс-служба... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T12:42+0300
2024-11-26T12:42+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Гохран РФ приобретет у "Алросы" партию алмазов до конца года, в том числе самый крупный добытый в России алмаз за последние 10 лет, сообщение пресс-служба компании."Алроса" и Гохран России достигли договоренности по реализации партии алмазов в Госфонд России. Драгоценные камни будут переданы в Госфонд России до конца года. В партию приобретаемых Гохраном России драгоценных камней войдут алмазы ювелирного качества различных цветовых и качественных характеристик, в том числе самый крупный из добытых в стране за последние 10 лет алмазов весом 390 каратов", - говорится в сообщении компании.В компании отметили, что сделка проходит на фоне умеренного роста цен на бриллианты в последние месяцы."Намерение Гохрана России приобрести добытые "Алросой" драгоценные камни демонстрирует уверенность государства в том, что их ценность продолжит расти, поскольку природные алмазы особенно редких и исключительных характеристик с каждым годом становятся все большей редкостью", – приводит пресс-служба комментарий генерального директора компании Павла Маринычева.Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявлял, что Минфин РФ не планировал закупать алмазы в Гохран до конца текущего года, однако собирался вернуться к вопросу в 2025 году."Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в прошлом году составила 34,6 миллиона каратов, в позапрошлом - 35,6 миллиона.
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алроса, гохран, алмазы
Гохран России до конца года приобретет у "Алросы" партию алмазов
Гохран приобретет у "Алросы" партию алмазов, в том числе самый крупный за последние 10 лет
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Гохран РФ приобретет у "Алросы" партию алмазов до конца года, в том числе самый крупный добытый в России алмаз за последние 10 лет, сообщение пресс-служба компании.
"Алроса" и Гохран России достигли договоренности по реализации партии алмазов в Госфонд России. Драгоценные камни будут переданы в Госфонд России до конца года. В партию приобретаемых Гохраном России драгоценных камней войдут алмазы ювелирного качества различных цветовых и качественных характеристик, в том числе самый крупный из добытых в стране за последние 10 лет алмазов весом 390 каратов", - говорится в сообщении компании.
В компании отметили, что сделка проходит на фоне умеренного роста цен на бриллианты в последние месяцы.
"Намерение Гохрана России приобрести добытые "Алросой" драгоценные камни демонстрирует уверенность государства в том, что их ценность продолжит расти, поскольку природные алмазы особенно редких и исключительных характеристик с каждым годом становятся все большей редкостью", – приводит пресс-служба комментарий генерального директора компании Павла Маринычева.
"Алроса" допустила восстановление цен на алмазы при росте продаж в декабре
Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявлял, что Минфин РФ не планировал закупать алмазы в Гохран до конца текущего года, однако собирался вернуться к вопросу в 2025 году.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в прошлом году составила 34,6 миллиона каратов, в позапрошлом - 35,6 миллиона.