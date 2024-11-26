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Минфин увеличит лимит на семейную ипотеку на 2025 год

Минфин увеличит лимит на семейную ипотеку на 2025 год - 26.11.2024, ПРАЙМ

Минфин увеличит лимит на семейную ипотеку на 2025 год

Правительство РФ дополнительно выделило банкам на льготную ипотеку 446,9 миллиарда рублей, в том числе 142 миллиарда рублей на семейную, по этой программе будет | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T12:44+0300

2024-11-26T12:44+0300

2024-11-26T13:15+0300

экономика

минфин

льготная ипотека

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ дополнительно выделило банкам на льготную ипотеку 446,9 миллиарда рублей, в том числе 142 миллиарда рублей на семейную, по этой программе будет увеличен и лимит выдач кредитов на 2025 год - на 2,4 триллиона рублей, плюс уже с 15 декабря заработает новый механизм распределения лимитов по льготной ипотеке между банками, сообщил Минфин."На данный момент в рамках льготной программы семейная ипотека действует общий лимит до конца года в размере 6,25 трлн рублей, включая неиспользованный банками лимит - 390 млрд рублей. Оператор программы "Дом.РФ" распределяет их между банками исходя из их заявленного спроса", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минфина.В нем отмечается, что министерство и оператор программы "Дом.РФ" проводят работу по усовершенствованию механизма распределения лимитов на выдачу ипотечных кредитов между банками. "Новый механизм с автоматической возможностью выдавать кредиты банками при наличии объема неиспользованных лимитов начнет действовать с 15 декабря. На 2025 год в рамках программы будет увеличен лимит на 2,4 триллиона рублей", - сообщил Минфин."Кроме того, кредитным организациям на реализацию льготных ипотечных программ из Резервного фонда правительства РФ дополнительно выделено 446,9 млрд рублей, в том числе на семейную ипотеку 142 млрд рублей. Таким образом расходы на семейную ипотеку в 2024 году составят 432 млрд рублей", - указывается в сообщении.В июле семейная ипотека в России была продлена до 2030 года - ее можно оформить по ставке до 6%. Согласно обновленным условиям, программа доступна для семей с ребенком до шести лет, семей с ребенком-инвалидом. Также такую ипотеку на новостройки могут взять семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, живущие в малых городах или субъектах РФ с низким объемом жилищного строительства. При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для этой категории граждан доступно по всей России, с обязательным открытием счета эскроу.Ряд банков заявляли о приостановке проведения сделок по семейной ипотеке в связи с исчерпанием лимитов на нее.

https://1prime.ru/20241126/ipoteka-853090863.html

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минфин, льготная ипотека