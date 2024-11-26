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Сбербанк подал иск к экс-владельцу двух ростовских шахт Fabcell Limited - 26.11.2024, ПРАЙМ
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Сбербанк подал иск к экс-владельцу двух ростовских шахт Fabcell Limited
Сбербанк подал иск к экс-владельцу двух ростовских шахт Fabcell Limited - 26.11.2024, ПРАЙМ
Сбербанк подал иск к экс-владельцу двух ростовских шахт Fabcell Limited
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка о взыскании более 1,2 миллиарда рублей с кипрской Fabcell Limited, которой ранее принадлежали два угольных... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T17:32+0300
2024-11-26T17:32+0300
россия
сбербанк
суд
иск
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МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка о взыскании более 1,2 миллиарда рублей с кипрской Fabcell Limited, которой ранее принадлежали два угольных предприятия в Ростовской области – АО "Донской антрацит" и АО "Шахтоуправление "Обуховская", следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 25 ноября и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований и другие подробности в карточке дела пока не раскрываются. Шахтоуправление "Обуховская" и "Донской антрацит" расположены в Ростовской области, городах Зверево и Гуково соответственно. Основной вид деятельности обоих - добыча антрацита подземным способом. С 2012 года предприятия находились под управлением украинской компании ДТЭК предпринимателя Рината Ахметова, но в последние несколько лет меняли собственников. В январе президент России Владимир Путин своим распоряжением разрешил компании "Лучшее решение" приобрести 100% акций "Донского антрацита" и "Шахтоуправления "Обуховского". Согласно данным ЕГРЮЛ, компания "Лучшее решение" зарегистрирована в Москве 1 ноября 2022 года. Уставной капитал составляет 4 миллиона рублей, а генеральным директоров значится Максим Алимов. Общество занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управлением.
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россия, сбербанк, суд, иск
РОССИЯ, Сбербанк, суд, иск
17:32 26.11.2024
 
Сбербанк подал иск к экс-владельцу двух ростовских шахт Fabcell Limited

"Сбер" подал иск на 1,2 млрд руб к экс-владельцу ростовских шахт Fabcell Limited

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка о взыскании более 1,2 миллиарда рублей с кипрской Fabcell Limited, которой ранее принадлежали два угольных предприятия в Ростовской области – АО "Донской антрацит" и АО "Шахтоуправление "Обуховская", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 25 ноября и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований и другие подробности в карточке дела пока не раскрываются.
Шахтоуправление "Обуховская" и "Донской антрацит" расположены в Ростовской области, городах Зверево и Гуково соответственно. Основной вид деятельности обоих - добыча антрацита подземным способом. С 2012 года предприятия находились под управлением украинской компании ДТЭК предпринимателя Рината Ахметова, но в последние несколько лет меняли собственников.
В январе президент России Владимир Путин своим распоряжением разрешил компании "Лучшее решение" приобрести 100% акций "Донского антрацита" и "Шахтоуправления "Обуховского".
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания "Лучшее решение" зарегистрирована в Москве 1 ноября 2022 года. Уставной капитал составляет 4 миллиона рублей, а генеральным директоров значится Максим Алимов. Общество занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управлением.
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РОССИЯСбербанксудиск
 
 
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