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Израиль утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане, сообщили СМИ
Израиль утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане, сообщили СМИ - 26.11.2024, ПРАЙМ
Израиль утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане, сообщили СМИ
Военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения. | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T23:12+0300
2024-11-26T23:12+0300
2024-11-26T23:25+0300
политика
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя - ПРАЙМ. Военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения. Отмечается, что соответствующий документ вступит в силу в среду в 10 часов утра по местному времени (11.00 мск).СМИ в течение последних нескольких дней писали возможности заключения данной сделки. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявлял, что представит план по прекращению огня военно-политическому кабинету страны.Израиль проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана с 1 октября и осуществляет бомбардировки ливанской территории с воздуха. В результате действий Израиля погибло более 13,7 тысячи человек, более миллиона стали беженцами."Хезболла", несмотря на потери, ведет наземные бои и ракетные обстрелы израильской территории.
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израиль, ливан, соглашение
Политика, ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН, соглашение
Израиль утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане, сообщили СМИ
12-й канал израильского ТВ: Израиль утвердил план по прекращению огня в Ливане
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя - ПРАЙМ. Военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.
Отмечается, что соответствующий документ вступит в силу в среду в 10 часов утра по местному времени (11.00 мск).
СМИ в течение последних нескольких дней писали возможности заключения данной сделки. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявлял, что представит план по прекращению огня военно-политическому кабинету страны.
Израиль проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана с 1 октября и осуществляет бомбардировки ливанской территории с воздуха. В результате действий Израиля погибло более 13,7 тысячи человек, более миллиона стали беженцами.
"Хезболла", несмотря на потери, ведет наземные бои и ракетные обстрелы израильской территории.
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