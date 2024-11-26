Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Израиль утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане, сообщили СМИ - 26.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241126/izrail-853110230.html
Израиль утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане, сообщили СМИ
Израиль утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане, сообщили СМИ - 26.11.2024, ПРАЙМ
Израиль утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане, сообщили СМИ
Военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения. | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T23:12+0300
2024-11-26T23:25+0300
политика
израиль
ливан
соглашение
https://cdnn.1prime.ru/img/84203/48/842034804_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_f76a45239e47a3820cb3e2b53499a9b0.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя - ПРАЙМ. Военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения. Отмечается, что соответствующий документ вступит в силу в среду в 10 часов утра по местному времени (11.00 мск).СМИ в течение последних нескольких дней писали возможности заключения данной сделки. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявлял, что представит план по прекращению огня военно-политическому кабинету страны.Израиль проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана с 1 октября и осуществляет бомбардировки ливанской территории с воздуха. В результате действий Израиля погибло более 13,7 тысячи человек, более миллиона стали беженцами."Хезболла", несмотря на потери, ведет наземные бои и ракетные обстрелы израильской территории.
https://1prime.ru/20241121/mus-852994327.html
израиль
ливан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84203/48/842034804_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_f08d4bac8270e85f5f4d12b156f6be22.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
израиль, ливан, соглашение
Политика, ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН, соглашение
23:12 26.11.2024 (обновлено: 23:25 26.11.2024)
 
Израиль утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане, сообщили СМИ

12-й канал израильского ТВ: Израиль утвердил план по прекращению огня в Ливане

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВиды Тель-Авива
Виды Тель-Авива - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя - ПРАЙМ. Военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.
Отмечается, что соответствующий документ вступит в силу в среду в 10 часов утра по местному времени (11.00 мск).
СМИ в течение последних нескольких дней писали возможности заключения данной сделки. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявлял, что представит план по прекращению огня военно-политическому кабинету страны.
Израиль проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана с 1 октября и осуществляет бомбардировки ливанской территории с воздуха. В результате действий Израиля погибло более 13,7 тысячи человек, более миллиона стали беженцами.
"Хезболла", несмотря на потери, ведет наземные бои и ракетные обстрелы израильской территории.
Города мира. Гаага. - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
Президент Израиля назвал решение МУС по Нетаньяху "черным днем" правосудия
21 ноября, 16:03
 
ПолитикаИЗРАИЛЬЛИВАНсоглашение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала