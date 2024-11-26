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В России отметили двукратный рост закупочных цен на картофель

В России отметили двукратный рост закупочных цен на картофель - 26.11.2024, ПРАЙМ

В России отметили двукратный рост закупочных цен на картофель

Закупочные цены на картофель в России за год выросли более чем вдвое - до 45 рублей за килограмм, при этом розничные цены на картофель в крупных торговых сетях... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T16:05+0300

2024-11-26T16:05+0300

2024-11-26T16:05+0300

картофель

акорт

фас рф

рост цен

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Закупочные цены на картофель в России за год выросли более чем вдвое - до 45 рублей за килограмм, при этом розничные цены на картофель в крупных торговых сетях растут медленнее, заявил РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России агентству сообщили, что ведомство проводит анализ цен на ряд социально значимых продуктов питания, следит за ситуацией. Ранее во вторник газета "Известия" написала, что Госдума попросила Генпрокуратуру и ФАС проверить рост наценки торговых сетей на картофель. Депутаты утверждают, что сейчас картофель продается в торговых сетях уже в четыре-пять раз дороже опта. "Закупочные цены на картофель в текущем году выросли в сравнении с 2023 годом более чем вдвое, до 45 рублей за килограмм, на фоне низкой базы, вызванной рекордным прошлогодним урожаем... Торговля не может полностью демпфировать рост закупочных цен и вынуждена частично транслировать его в изменения цены на полке. При этом розничные цены на картофель в крупных торговых сетях растут медленнее закупочных благодаря политике сдерживания цен со стороны ритейлеров", - рассказал Караваев. Он отметил, что повышение закупочных цен, помимо влияния низкой базы, объясняется ростом затрат производителей на оплату труда и сокращением посевных площадей из-за погодных условий. По его словам, похожая ситуация наблюдалась в 2021 году, когда закупочная цена картофеля в среднем достигала 48,5 рублей, а причины роста цен были схожими - сокращение посевных площадей и рост издержек производителей. Что касается торговых сетей, то ритейлеры "реализуют самые доступные позиции картофеля по розничным ценам ниже закупочных на 0,5-2%, а также растягивают подорожание во времени", отметил Караваев, добавив, что в среднем по стране во всех форматах торговли картофель стоит 52,5 рубля за килограмм, у федеральных ритейлеров картофель "первой цены" стоит больше чем на 20% дешевле, а самую дешевую картошку можно купить по 22 рубля за килограмм. В свою очередь в ФАС РИА Новости заверили, что ведомство следит за ситуацией. "ФАС России проводит анализ цен на ряд социально значимых продуктов питания, в том числе на картофель "первой цены", - заявили в службе, напомнив, что между производителем и магазином возможно наличие одной или нескольких оптовых организаций и транспортных компаний, которые занимаются логистикой, хранением, обработкой, сортировкой, упаковкой, что также влияет на конечную стоимость продукта. "Ведомство аналогично осуществляет контроль в указанных посреднических звеньях", - подчеркнули в ФАС.

https://1prime.ru/20241126/gosduma-853098402.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

картофель, акорт, фас рф, рост цен