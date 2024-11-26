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Использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможно в Турции - 26.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241126/karty-853091345.html
Использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможно в Турции
Использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможно в Турции - 26.11.2024, ПРАЙМ
Использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможно в Турции
Использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможным на всей территории Турции из-за соответствующих санкций США, сообщил РИА Новости источник на... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T12:54+0300
2024-11-26T13:02+0300
экономика
турция
карты unionpay газпромбанка
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможным на всей территории Турции из-за соответствующих санкций США, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке страны.США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы UnionPay."Нет, уже невозможно на всей территории Турции. Причины известны", - сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг использования карт в Турции.В невозможности использования карт UnionPay Газпромбанка убедился и сам корреспондент РИА Новости. Если до понедельника удавалось оплачивать услуги в кафе, магазинах банковской картой, то со вторника стала недоступна и эта функция. Пост-терминалы на всех объектах, которые обошел корреспондент РИА Новости, выдают ошибку при попытке снять оплату. Снятие наличных с банкоматов стало невозможным еще с прошлой субботы.
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турция, карты unionpay газпромбанка
Экономика, ТУРЦИЯ, карты UnionPay Газпромбанка
12:54 26.11.2024 (обновлено: 13:02 26.11.2024)
 
Использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможно в Турции

Источник РИА Новости: карты UnionPay Газпромбанка невозможно использовать в Турции

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможным на всей территории Турции из-за соответствующих санкций США, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке страны.
США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы UnionPay.
"Нет, уже невозможно на всей территории Турции. Причины известны", - сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг использования карт в Турции.
В невозможности использования карт UnionPay Газпромбанка убедился и сам корреспондент РИА Новости. Если до понедельника удавалось оплачивать услуги в кафе, магазинах банковской картой, то со вторника стала недоступна и эта функция. Пост-терминалы на всех объектах, которые обошел корреспондент РИА Новости, выдают ошибку при попытке снять оплату. Снятие наличных с банкоматов стало невозможным еще с прошлой субботы.
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Вчера, 10:10
 
ЭкономикаТУРЦИЯкарты UnionPay Газпромбанка
 
 
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