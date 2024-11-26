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Использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможно в Турции

Использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможно в Турции - 26.11.2024, ПРАЙМ

Использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможно в Турции

Использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможным на всей территории Турции из-за соответствующих санкций США, сообщил РИА Новости источник на... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T12:54+0300

2024-11-26T12:54+0300

2024-11-26T13:02+0300

экономика

турция

карты unionpay газпромбанка

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможным на всей территории Турции из-за соответствующих санкций США, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке страны.США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы UnionPay."Нет, уже невозможно на всей территории Турции. Причины известны", - сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг использования карт в Турции.В невозможности использования карт UnionPay Газпромбанка убедился и сам корреспондент РИА Новости. Если до понедельника удавалось оплачивать услуги в кафе, магазинах банковской картой, то со вторника стала недоступна и эта функция. Пост-терминалы на всех объектах, которые обошел корреспондент РИА Новости, выдают ошибку при попытке снять оплату. Снятие наличных с банкоматов стало невозможным еще с прошлой субботы.

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турция, карты unionpay газпромбанка