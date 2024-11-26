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В Госдуме предложили выпустить банковские карты для работы с криптовалютами

В Госдуме предложили выпустить банковские карты для работы с криптовалютами - 26.11.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предложили выпустить банковские карты для работы с криптовалютами

Банковские карты, которые можно использовать для работы с криптовалютами, необходимо узаконить в России, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T15:24+0300

2024-11-26T15:24+0300

2024-11-26T15:24+0300

криптовалюта

россия

госдума

анатолий аксаков

операции с криптовалютой

банковские карты

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Банковские карты, которые можно использовать для работы с криптовалютами, необходимо узаконить в России, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пленарного заседания IX международного форума Финансового университета "Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку". "Встречаясь с одним из банков из дальнего зарубежья - азиатского зарубежья, они мне предложили интересный вариант, который, я считаю, у нас тоже надо узаконить. Говорят, мы вам выпустим платежную карту, показали ее, которая позволяет пользоваться и обычными банковскими счетами, то есть проводить переводы, накапливать средства на этих счетах, но и при этом эта же карта может быть использована для работы с криптовалютами", - заявил он. "То есть она также привязана к определенному реестру. Ну и, соответственно, почему бы у нас такой же инструмент не внедрить?", - добавил Аксаков. Депутат отметил, что такой инструмент позволил бы "многие-многие санкционные решения преодолеть". "Я считаю, что мы очень неплохо продвинулись как раз по цифровизации финансовой сферы. Россия, может быть, даже лидером является в этом направлении. Хотя вот товарищи из этой южноазиатской страны показали, что нам есть еще куда двигаться и куда развиваться", - заключил Аксаков.

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россия, госдума, анатолий аксаков, операции с криптовалютой, банковские карты