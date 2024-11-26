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Бывшего главу Bank of China приговорили к смертной казни
Бывшего главу Bank of China приговорили к смертной казни - 26.11.2024, ПРАЙМ
Бывшего главу Bank of China приговорили к смертной казни
Экс-председателя правления и секретаря партийного комитета одного из крупнейших банков мира Bank of China (Банк Китая) Лю Ляньгэ приговорили к смертной казни за | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T14:46+0300
2024-11-26T14:46+0300
2024-11-26T14:46+0300
китай
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Экс-председателя правления и секретаря партийного комитета одного из крупнейших банков мира Bank of China (Банк Китая) Лю Ляньгэ приговорили к смертной казни за взяточничество. Об этом говорится в сообщении верховной народной прокуратуры КНР."Народный суд средней ступени города Цзинань (провинция Шаньдун - ред.) публично приговорил… бывшего секретаря партийного комитета и председателя правления Банка Китая Лю Ляньгэ за получение взяток к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, пожизненному лишению политических прав и конфискации всего личного имущества,"- говорится в тексте сообщения ведомства.Bank of China, основанный в 1912 году, является одним из старейших банков в стране и одним из крупнейших банков мира. В последние месяцы в Китае несколько высокопоставленных банковских чиновников были подвергнуты судебному преследованию по делам о коррупции.Ранее председатель КНР Си Цзиньпин также заявлял, что коррупция является главной опасностью для Коммунистической партии и обещал бороться с ней с нулевой терпимостью.
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китай, bank of china
Бывшего главу Bank of China приговорили к смертной казни
Бывшего главу Bank of China Лю Ляньгэ приговорили к смертной казни
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Экс-председателя правления и секретаря партийного комитета одного из крупнейших банков мира Bank of China (Банк Китая) Лю Ляньгэ приговорили к смертной казни за взяточничество. Об этом говорится в сообщении верховной народной прокуратуры КНР.
"Народный суд средней ступени города Цзинань (провинция Шаньдун - ред.) публично приговорил… бывшего секретаря партийного комитета и председателя правления Банка Китая Лю Ляньгэ за получение взяток к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, пожизненному лишению политических прав и конфискации всего личного имущества,"- говорится в тексте сообщения ведомства.
Bank of China, основанный в 1912 году, является одним из старейших банков в стране и одним из крупнейших банков мира. В последние месяцы в Китае несколько высокопоставленных банковских чиновников были подвергнуты судебному преследованию по делам о коррупции.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин также заявлял, что коррупция является главной опасностью для Коммунистической партии и обещал бороться с ней с нулевой терпимостью.
СМИ предупредило о расширении блокировок переводов через Bank of China