https://1prime.ru/20241126/kinopoisk-853105181.html

"Кинопоиск" оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений

"Кинопоиск" оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений - 26.11.2024, ПРАЙМ

"Кинопоиск" оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений

Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" за пропаганду в сети нетрадиционных отношений, сообщили РИА Новости в суде. | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T18:28+0300

2024-11-26T18:28+0300

2024-11-26T18:29+0300

россия

кинопоиск

штраф

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" за пропаганду в сети нетрадиционных отношений, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы общество с ограниченной ответственностью "Кинопоиск" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21. КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - рассказал собеседник агентства. До этого компанию неоднократно штрафовали за распространение среди несовершеннолетних информации про нетрадиционные отношения, в протоколах речь шла о показах фильмов с ЛГБТ*-сценами, но без маркировки "18+".*экстремистская организация, запрещенная в России.

https://1prime.ru/20241126/persdannye-853094489.html

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россия, кинопоиск, штраф