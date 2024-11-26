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"Кинопоиск" оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений
"Кинопоиск" оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений - 26.11.2024, ПРАЙМ
"Кинопоиск" оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений
Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" за пропаганду в сети нетрадиционных отношений, сообщили РИА Новости в суде. | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T18:28+0300
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2024-11-26T18:29+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" за пропаганду в сети нетрадиционных отношений, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы общество с ограниченной ответственностью "Кинопоиск" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21. КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - рассказал собеседник агентства. До этого компанию неоднократно штрафовали за распространение среди несовершеннолетних информации про нетрадиционные отношения, в протоколах речь шла о показах фильмов с ЛГБТ*-сценами, но без маркировки "18+".*экстремистская организация, запрещенная в России.
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россия, кинопоиск, штраф
"Кинопоиск" оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений
"Кинопоиск" оштрафовали на 3 млн рублей за пропаганду нетрадиционных отношений
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" за пропаганду в сети нетрадиционных отношений, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы общество с ограниченной ответственностью "Кинопоиск" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21. КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - рассказал собеседник агентства.
До этого компанию неоднократно штрафовали за распространение среди несовершеннолетних информации про нетрадиционные отношения, в протоколах речь шла о показах фильмов с ЛГБТ*-сценами, но без маркировки "18+".
*экстремистская организация, запрещенная в России.
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