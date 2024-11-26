https://1prime.ru/20241126/konflikt-853083518.html

"Критическая фаза". В Британии рассказали о произошедшем в зоне СВО

"Критическая фаза". В Британии рассказали о произошедшем в зоне СВО - 26.11.2024, ПРАЙМ

"Критическая фаза". В Британии рассказали о произошедшем в зоне СВО

Конфликт на Украине перешел в критическую фазу. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили. | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T08:58+0300

2024-11-26T08:58+0300

2024-11-26T08:58+0300

политика

великобритания

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Конфликт на Украине перешел в критическую фазу. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили."Сейчас, когда война на Украине вступила в критическую фазу, Европе пора усилить нашу безопасность и коллективную оборону", — подчеркнул глава оборонного ведомства. Пресс-конференция транслировалась на сайте немецкого бундерсвера.Хили также заметил, что союзники работают над укреплением восточного фланга Североатлантического альянса.По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, украинские войска терпят полное поражение на всей линии соприкосновения, а их бригады вынуждены отступать. Кроме того, военная помощь ВСУ со стороны союзников также не оказала влияния на ход боевых действий.

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