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"Критическая фаза". В Британии рассказали о произошедшем в зоне СВО - 26.11.2024, ПРАЙМ
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"Критическая фаза". В Британии рассказали о произошедшем в зоне СВО
"Критическая фаза". В Британии рассказали о произошедшем в зоне СВО - 26.11.2024, ПРАЙМ
"Критическая фаза". В Британии рассказали о произошедшем в зоне СВО
Конфликт на Украине перешел в критическую фазу. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили. | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T08:58+0300
2024-11-26T08:58+0300
политика
великобритания
украина
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Конфликт на Украине перешел в критическую фазу. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили."Сейчас, когда война на Украине вступила в критическую фазу, Европе пора усилить нашу безопасность и коллективную оборону", — подчеркнул глава оборонного ведомства. Пресс-конференция транслировалась на сайте немецкого бундерсвера.Хили также заметил, что союзники работают над укреплением восточного фланга Североатлантического альянса.По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, украинские войска терпят полное поражение на всей линии соприкосновения, а их бригады вынуждены отступать. Кроме того, военная помощь ВСУ со стороны союзников также не оказала влияния на ход боевых действий.
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Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА
08:58 26.11.2024
 
"Критическая фаза". В Британии рассказали о произошедшем в зоне СВО

Глава МО Британии Хили: конфликт на Украине вошел в критическую фазу

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОсвобожденные территории на Красноармейском направлении СВО
Освобожденные территории на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
Освобожденные территории на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Конфликт на Украине перешел в критическую фазу. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили.
"Сейчас, когда война на Украине вступила в критическую фазу, Европе пора усилить нашу безопасность и коллективную оборону", — подчеркнул глава оборонного ведомства. Пресс-конференция транслировалась на сайте немецкого бундерсвера.
Хили также заметил, что союзники работают над укреплением восточного фланга Североатлантического альянса.
По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, украинские войска терпят полное поражение на всей линии соприкосновения, а их бригады вынуждены отступать. Кроме того, военная помощь ВСУ со стороны союзников также не оказала влияния на ход боевых действий.
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