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"Самоубийцы": в США назвали страшное последствие конфликта Запада и России
"Самоубийцы": в США назвали страшное последствие конфликта Запада и России - 26.11.2024, ПРАЙМ
"Самоубийцы": в США назвали страшное последствие конфликта Запада и России
Стремления Вашингтона нанести вред России не обернулись для Украины успехом, а разрешение на применение дальнобойного оружия по российским территориям лишь... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T16:02+0300
2024-11-26T16:02+0300
2024-11-26T16:02+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Стремления Вашингтона нанести вред России не обернулись для Украины успехом, а разрешение на применение дальнобойного оружия по российским территориям лишь подтверждает глупость руководства, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире Youtube-канала Judging Freedom.Так, он отметил, что западные лидеры стремятся продемонстрировать свою силу, но делают только хуже, поскольку не осознают последствий своих решений. "Это говорит исключительно об их глупости, бахвальстве и блефе, которые лучше держать при себе", - отметил эксперт, подчеркнув, что в войне с Москвой, к которой так стремятся западные руководители, не будет победителя.Он также признал, что политика Штатов по украинскому вопросу только навредила украинцам, заставив миллионы людей покинуть свои дома. При этом, добавил Макгрегор, огромное количество людей погибло из-за продолжающегося столкновения, а также получило неизлечимые ранения.Полный текст читайте на ИноСМИ
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сша, россия
"Самоубийцы": в США назвали страшное последствие конфликта Запада и России
Макгрегор: в конфликте Запада и России не будет победителя
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ.
Стремления Вашингтона нанести вред России не обернулись для Украины успехом, а разрешение на применение дальнобойного оружия по российским территориям лишь подтверждает глупость руководства, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире Youtube-канала Judging Freedom
.
Так, он отметил, что западные лидеры стремятся продемонстрировать свою силу, но делают только хуже, поскольку не осознают последствий своих решений. "Это говорит исключительно об их глупости, бахвальстве и блефе, которые лучше держать при себе", - отметил эксперт, подчеркнув, что в войне с Москвой, к которой так стремятся западные руководители, не будет победителя.
Он также признал, что политика Штатов по украинскому вопросу только навредила украинцам, заставив миллионы людей покинуть свои дома. При этом, добавил Макгрегор, огромное количество людей погибло из-за продолжающегося столкновения, а также получило неизлечимые ранения.
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