https://1prime.ru/20241126/konflikt-853099175.html

"Самоубийцы": в США назвали страшное последствие конфликта Запада и России

"Самоубийцы": в США назвали страшное последствие конфликта Запада и России - 26.11.2024, ПРАЙМ

"Самоубийцы": в США назвали страшное последствие конфликта Запада и России

Стремления Вашингтона нанести вред России не обернулись для Украины успехом, а разрешение на применение дальнобойного оружия по российским территориям лишь... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T16:02+0300

2024-11-26T16:02+0300

2024-11-26T16:02+0300

политика

сша

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/94/835729491_0:217:2869:1831_1920x0_80_0_0_cf2e4aa1b5508adb485409c503793a1c.jpg

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Стремления Вашингтона нанести вред России не обернулись для Украины успехом, а разрешение на применение дальнобойного оружия по российским территориям лишь подтверждает глупость руководства, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире Youtube-канала Judging Freedom.Так, он отметил, что западные лидеры стремятся продемонстрировать свою силу, но делают только хуже, поскольку не осознают последствий своих решений. "Это говорит исключительно об их глупости, бахвальстве и блефе, которые лучше держать при себе", - отметил эксперт, подчеркнув, что в войне с Москвой, к которой так стремятся западные руководители, не будет победителя.Он также признал, что политика Штатов по украинскому вопросу только навредила украинцам, заставив миллионы людей покинуть свои дома. При этом, добавил Макгрегор, огромное количество людей погибло из-за продолжающегося столкновения, а также получило неизлечимые ранения.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20241126/ukraina-853098137.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, россия