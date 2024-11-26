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"Третья мировая": в США возмутились одним решением конгресса
"Третья мировая": в США возмутились одним решением конгресса - 26.11.2024, ПРАЙМ
"Третья мировая": в США возмутились одним решением конгресса
Журналист из США Джексон Хинкл удивился решению американского конгресса уйти на выходные на фоне напряженности в мире. Об этом он рассказал в социальной сети X | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T09:42+0300
2024-11-26T09:42+0300
2024-11-26T09:42+0300
политика
сша
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третья мировая война
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Журналист из США Джексон Хинкл удивился решению американского конгресса уйти на выходные на фоне напряженности в мире. Об этом он рассказал в социальной сети X"Третья мировая война вот-вот начнется, а Конгресс молчит, собираясь уйти на каникулы", — подчеркнул он.Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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сша, конгресс, третья мировая война
Политика, США, конгресс, третья мировая война
"Третья мировая": в США возмутились одним решением конгресса
Журналист Хинкл удивился решению конгресса пойти на каникулы
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ.
Журналист из США Джексон Хинкл удивился решению американского конгресса уйти на выходные на фоне напряженности в мире. Об этом он рассказал в социальной сети X
"Третья мировая война вот-вот начнется, а Конгресс молчит, собираясь уйти на каникулы", — подчеркнул он.
Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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