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В Красноярском крае задали направление российской демографии

В Красноярском крае задали направление российской демографии - 26.11.2024, ПРАЙМ

В Красноярском крае задали направление российской демографии

Участники второго демографического форума в Красноярске оценили темпы реализации поручений за прошедший год и задали направления дальнейшей работы по... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T14:35+0300

2024-11-26T14:35+0300

2024-11-26T14:38+0300

статья

демография

красноярский край

михаил котюков

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МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Участники второго демографического форума в Красноярске оценили темпы реализации поручений за прошедший год и задали направления дальнейшей работы по популяризации семьи и ответственного родительства. Предложения по итогам мероприятия будут направлены в Минтруд для формирования демографической стратегии на период до 2036 года.В Красноярске 25 ноября прошел второй демографический форум под названием "Семья. Россия. Сибирь. Мы". Он подытожил аналогичные обсуждения, проходившие в течение года на площадках в разных городах страны и стал пространством для обсуждения стратегического документа по демографической и семейной политике до 2036 года, который будет внесен в правительство.Участие в мероприятии приняли 650 человек, в их числе эксперты и делегации из регионов РФ. Благодаря содействию Министерства труда и социальной защиты России Красноярск стал федеральной экспертной площадкой для обсуждения важнейших для страны вопросов демографии и поддержки семей с детьми. Фактически форум – это подведение итогов масштабной работы, проведенной в Год семьи, и нацпроекта "Демография".В фокусе внимания участников был широкий круг вопросов: укрепление семейных ценностей, пропаганда осознанного родительства, повышение качества жизни, расширение мер поддержки, популяризация многопоколенных семей, успешные практики реализации корпоративной социальной политики.Конкретные планы и их исполнениеСреди конкретики акцент был на то, как исполнялись задачи и поручения, которые сформулировали год назад по итогам первого Красноярского демографического форума 2023 года. Три четверти идей, которые вошли в его итоговую резолюцию, уже реализованы."Из 33 идей, которые вошли в резолюцию первого демографического форума, три четверти уже реализованы. Подготовлены нормативные документы, внесены законопроекты, какие-то уже приняты, и в бюджет 2025-2027 годов заложены необходимые ресурсы", - рассказал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.По его словам, в регионе многое уже удалось сделать, прежде всего, для многодетных семей. По их числу край находится на первом месте в Сибири. Каждая шестая семья региона имеет трёх и более детей. Местные власти делают все возможное, чтобы сохранить эту тенденцию – помимо федеральных, активно расширяется региональный пакет мер для семей с детьми, внедряются электронные сервисы.Так, для информирования жителей в удобном и доступном формате о государственных и муниципальных услугах разработан специальный сервис "Социальный навигатор". Его возможности продемонстрировали в ходе выставочной площадки форума. Фактически он создан для того, чтобы жителям региона было легче ориентироваться в тех мерах поддержки, которые предоставляет государство.В Красноярском крае продолжают повышать качество жизни, создавать благоприятные условия для рождения и воспитания детей: обновляют медицинские центры, строят детские сады, школы, спортивные объекты. Также в регионе создаются комфортные условия для занятий с детьми, нуждающимися в особом внимании и заботе.Как следствие, суммарный коэффициент рождаемости в Красноярском крае выше среднероссийского, он составляет 1,436, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.Продвигать семейные ценностиОдна из приоритетных задач, поставленная президентом Владимиром Путиным - сделать большую многодетную семью нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии. Для достижения этого результата в современных условиях важно проводить работу не только по наращиванию мер социальной поддержки, но и по продвижению традиционных семейных ценностей, ведь именно в семье обеспечивается гармоничное развитие личности ребёнка, закладываются его жизненные и нравственные ориентиры.Принципы формирования положительного образа многодетной семьи и ответственного родительства обсуждались на дискуссионой площадке "Коммуникационная стратегия "Время – дети!"По мнению экспертов, с помощью современных технологий можно эффективно привлекать внимание к важным вопросам через видеоконтент, интерактивные платформы и мобильные приложения — всё это поможет вовлечь людей в процесс принятия решений о своей семье.В интернет-пространстве необходимо формировать образ многодетной семьи, а не матери или отца по-отдельности, поддерживать семейных блогеров. При этом формы подачи информации должны быть максимально близки для молодой аудитории, считает Екатерина Кузьминых, руководитель Центра управления регионом Красноярского края.Также на площадке памятные призы и дипломы вручили победителям краевого творческого конкурса "Мама — это целый мир". "Коннкурс является одним из элементов информационной кампании, популяризирующей традиционные семейные ценности. И, сравнивая количество ежегодно присылаемых на конкурс работ и видя их рост, мы уверены, что такие мероприятия необходимы", - рассказала Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.Всем миром за демографиюУчастники форума сошлись во мнении, что вопросы демографии невозможно решить в отдельно взятом регионе. Необходимы масштабные меры на федеральном уровне, распланированные на годы вперед."Демография — это вопрос общефедеральный, вопрос национальный. И, конечно, он требует объединения усилий федеральных, региональных, местных органов власти. Не сомневаюсь, что впереди те времена, когда работодатели будут уделять самое активное внимание вопросам поддержки семьи и демографической политики" - указал Михаил Котюков.Предложения по итогам обсуждений на форуме, будут направлены в Минтруд России для учета при формировании стратегического документа в области демографической и семейной политики на период до 2036 года. "Уверен, что идеи, которые сегодня будут обсуждены на форуме, войдут в состав этого документа, и мы сможем видеть, как они реализуются", - подытожил глава края.

https://1prime.ru/20230610/840800062.html

красноярский край

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демография, красноярский край, михаил котюков