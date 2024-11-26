https://1prime.ru/20241126/kreditovanie-853107185.html

ЦБ зафиксировал замедление темпа роста ипотечного кредитования в октябре

ЦБ зафиксировал замедление темпа роста ипотечного кредитования в октябре - 26.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал замедление темпа роста ипотечного кредитования в октябре

Темпы роста ипотечного кредитования в РФ в октябре замедлились до 0,7% с 0,9% в сентябре, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T19:47+0300

2024-11-26T19:47+0300

2024-11-26T19:48+0300

экономика

россия

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/83552/22/835522290_0:88:3077:1819_1920x0_80_0_0_14bfd591f71610108487824215a59c74.jpg

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Темпы роста ипотечного кредитования в РФ в октябре замедлились до 0,7% с 0,9% в сентябре, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в октябре". "По предварительным данным, ипотека замедлилась до 0,7 после 0,9% в августе и сентябре", - говорится в материалах. Отмечается, что выдачи в октябре составили примерно 367 миллиардов рублей и практически не изменились по сравнению с предыдущим месяцем (373 миллиарда рублей в сентябре). "На господдержку пришлось около 70% всех выдач (примерно 250 миллиардов рублей, что на 7% ниже, чем в сентябре). По данным ЦБ, основным драйвером остается "Семейная ипотека": по ней выдано примерно 190 миллиардов рублей, что на 5% больше, чем в сентябре. "Выдачи рыночной ипотеки выросли на 14%, до примерно 117 миллиардов рублей со 103 миллиардов в сентябре, несмотря на рост ставок, что может говорить о применении различных схем с повышенным риском для заемщиков. Банк России прорабатывает меры для ограничения таких практик", - указывается в материалах. Отмечается, что предотвратить риски поможет также Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков, который вступит в силу с 1 января 2025 года.

https://1prime.ru/20241126/ipoteka-853090740.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банки