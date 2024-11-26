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ЦБ зафиксировал замедление темпа роста ипотечного кредитования в октябре
ЦБ зафиксировал замедление темпа роста ипотечного кредитования в октябре - 26.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал замедление темпа роста ипотечного кредитования в октябре
Темпы роста ипотечного кредитования в РФ в октябре замедлились до 0,7% с 0,9% в сентябре, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T19:47+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Темпы роста ипотечного кредитования в РФ в октябре замедлились до 0,7% с 0,9% в сентябре, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в октябре". "По предварительным данным, ипотека замедлилась до 0,7 после 0,9% в августе и сентябре", - говорится в материалах. Отмечается, что выдачи в октябре составили примерно 367 миллиардов рублей и практически не изменились по сравнению с предыдущим месяцем (373 миллиарда рублей в сентябре). "На господдержку пришлось около 70% всех выдач (примерно 250 миллиардов рублей, что на 7% ниже, чем в сентябре). По данным ЦБ, основным драйвером остается "Семейная ипотека": по ней выдано примерно 190 миллиардов рублей, что на 5% больше, чем в сентябре. "Выдачи рыночной ипотеки выросли на 14%, до примерно 117 миллиардов рублей со 103 миллиардов в сентябре, несмотря на рост ставок, что может говорить о применении различных схем с повышенным риском для заемщиков. Банк России прорабатывает меры для ограничения таких практик", - указывается в материалах. Отмечается, что предотвратить риски поможет также Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков, который вступит в силу с 1 января 2025 года.
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россия, банки
ЦБ зафиксировал замедление темпа роста ипотечного кредитования в октябре
ЦБ: темп роста ипотечного кредитования в октябре замедлился до 0,7 процента
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Темпы роста ипотечного кредитования в РФ в октябре замедлились до 0,7% с 0,9% в сентябре, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в октябре".
"По предварительным данным, ипотека замедлилась до 0,7 после 0,9% в августе и сентябре", - говорится в материалах.
Отмечается, что выдачи в октябре составили примерно 367 миллиардов рублей и практически не изменились по сравнению с предыдущим месяцем (373 миллиарда рублей в сентябре).
"На господдержку пришлось около 70% всех выдач (примерно 250 миллиардов рублей, что на 7% ниже, чем в сентябре).
По данным ЦБ, основным драйвером остается "Семейная ипотека": по ней выдано примерно 190 миллиардов рублей, что на 5% больше, чем в сентябре.
"Выдачи рыночной ипотеки выросли на 14%, до примерно 117 миллиардов рублей со 103 миллиардов в сентябре, несмотря на рост ставок, что может говорить о применении различных схем с повышенным риском для заемщиков. Банк России прорабатывает меры для ограничения таких практик", - указывается в материалах.
Отмечается, что предотвратить риски поможет также Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков, который вступит в силу с 1 января 2025 года.
Минфин увеличит лимит на семейную ипотеку на 2025 год