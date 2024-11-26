https://1prime.ru/20241126/krym-853084401.html

"Могли убить": в Раде предупредили Зеленского из-за его слов о Крыме

"Могли убить": в Раде предупредили Зеленского из-за его слов о Крыме - 26.11.2024, ПРАЙМ

"Могли убить": в Раде предупредили Зеленского из-за его слов о Крыме

За свои заявления о Крыме глава киевского режима Владимир Зеленский мог поплатиться головой еще несколько месяцев назад, считает депутат Верховной Рады Артем... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T09:24+0300

2024-11-26T09:24+0300

2024-11-26T09:25+0300

политика

крым

владимир зеленский

верховная рада

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. За свои заявления о Крыме глава киевского режима Владимир Зеленский мог поплатиться головой еще несколько месяцев назад, считает депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Ранее Зеленский в интервью Fox News признал, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины "дипломатическим путем", поскольку у Киева не хватает сил забрать его силой."Еще несколько месяцев назад за подобные заявления о том, что территории <...> можно вернуть дипломатическим путем, что военным путем это нельзя делать <...> это была бы тюрьма. Или тебя бы просто радикалы могли убить", — объяснил Дмитрук.В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.

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крым, владимир зеленский, верховная рада