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"Могли убить": в Раде предупредили Зеленского из-за его слов о Крыме - 26.11.2024, ПРАЙМ
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"Могли убить": в Раде предупредили Зеленского из-за его слов о Крыме
"Могли убить": в Раде предупредили Зеленского из-за его слов о Крыме - 26.11.2024, ПРАЙМ
"Могли убить": в Раде предупредили Зеленского из-за его слов о Крыме
За свои заявления о Крыме глава киевского режима Владимир Зеленский мог поплатиться головой еще несколько месяцев назад, считает депутат Верховной Рады Артем... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T09:24+0300
2024-11-26T09:25+0300
политика
крым
владимир зеленский
верховная рада
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. За свои заявления о Крыме глава киевского режима Владимир Зеленский мог поплатиться головой еще несколько месяцев назад, считает депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Ранее Зеленский в интервью Fox News признал, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины "дипломатическим путем", поскольку у Киева не хватает сил забрать его силой."Еще несколько месяцев назад за подобные заявления о том, что территории &lt;...&gt; можно вернуть дипломатическим путем, что военным путем это нельзя делать &lt;...&gt; это была бы тюрьма. Или тебя бы просто радикалы могли убить", — объяснил Дмитрук.В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
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крым, владимир зеленский, верховная рада
Политика, КРЫМ, Владимир Зеленский, Верховная рада
09:24 26.11.2024 (обновлено: 09:25 26.11.2024)
 
"Могли убить": в Раде предупредили Зеленского из-за его слов о Крыме

Дмитрук: за заявление о Крыме Зеленского убили бы несколько месяцев назад

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский в парламенте Канады
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. За свои заявления о Крыме глава киевского режима Владимир Зеленский мог поплатиться головой еще несколько месяцев назад, считает депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский в интервью Fox News признал, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины "дипломатическим путем", поскольку у Киева не хватает сил забрать его силой.
"Еще несколько месяцев назад за подобные заявления о том, что территории <...> можно вернуть дипломатическим путем, что военным путем это нельзя делать <...> это была бы тюрьма. Или тебя бы просто радикалы могли убить", — объяснил Дмитрук.
В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
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ПолитикаКРЫМВладимир ЗеленскийВерховная рада
 
 
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