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Бизнес-форум "Мир возможностей: Россия - АСЕАН" открывается в Куала-Лумпуре - 26.11.2024, ПРАЙМ
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Бизнес-форум "Мир возможностей: Россия - АСЕАН" открывается в Куала-Лумпуре
Бизнес-форум "Мир возможностей: Россия - АСЕАН" открывается в Куала-Лумпуре - 26.11.2024, ПРАЙМ
Бизнес-форум "Мир возможностей: Россия - АСЕАН" открывается в Куала-Лумпуре
Международный бизнес-форум "Мир возможностей: Россия - АСЕАН" открывается во вторник, он пройдет 26-27 ноября в малайзийском Куала-Лумпуре, на нем обсудят... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T00:29+0300
2024-11-26T00:29+0300
экономика
россия
мировая экономика
лаос
таиланд
малайзия
асеан
росконгресс
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КУАЛА-ЛУМПУР, 26 ноя - ПРАЙМ. Международный бизнес-форум "Мир возможностей: Россия - АСЕАН" открывается во вторник, он пройдет 26-27 ноября в малайзийском Куала-Лумпуре, на нем обсудят преодоление глобальных вызовов и реализацию совместных проектов. Мероприятие объединит более 250 официальных лиц, представителей крупного бизнеса, деловых ассоциаций и компаний. Главная тема форума – преодоление глобальных вызовов и реализация совместных проектов в интересах социально-экономического развития России и стран АСЕАН. В фонде "Росконгресс" отмечали, что в ходе дискуссий участники затронут тему взаимодействия в сферах экономики и финансов, нефтегазовой и химической промышленности, транспорта, технологий, инноваций и информационной безопасности, науки и образования, медицины, туризма, а также в гуманитарной сфере. Особое внимание будет уделено сотрудничеству в сельском хозяйстве: стороны рассмотрят вопросы продовольственной безопасности, поставок удобрений, обменяются опытом по сельскохозяйственным технологиям. В состав АСЕАН входят 10 стран - Лаос, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма, и они сильно отличаются друг от друга по размеру ВВП и уровню доходов. При этом их совокупный объем ВВП в 2023 году вырос на 4,1% и достиг 3,8 триллиона долларов, отмечал "Росконгресс". Рост экономики этих стран поддерживается устойчивым ростом частного потребления, значительными инвестициями в инфраструктуру, а также демографией, объясняли эксперты. Товарооборот России и АСЕАН за прошлый год вырос на 14,6%, а в первом полугодии текущего года - на 20,5% к аналогичному периоду 2023 года.
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россия, мировая экономика, лаос, таиланд, малайзия, асеан, росконгресс
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Лаос, ТАИЛАНД, МАЛАЙЗИЯ, АСЕАН, Росконгресс
00:29 26.11.2024
 
Бизнес-форум "Мир возможностей: Россия - АСЕАН" открывается в Куала-Лумпуре

Международный бизнес-форум "Мир возможностей: Россия - АСЕАН" открывается в Куала-Лумпуре

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КУАЛА-ЛУМПУР, 26 ноя - ПРАЙМ. Международный бизнес-форум "Мир возможностей: Россия - АСЕАН" открывается во вторник, он пройдет 26-27 ноября в малайзийском Куала-Лумпуре, на нем обсудят преодоление глобальных вызовов и реализацию совместных проектов.
Мероприятие объединит более 250 официальных лиц, представителей крупного бизнеса, деловых ассоциаций и компаний.
Главная тема форума – преодоление глобальных вызовов и реализация совместных проектов в интересах социально-экономического развития России и стран АСЕАН.
В фонде "Росконгресс" отмечали, что в ходе дискуссий участники затронут тему взаимодействия в сферах экономики и финансов, нефтегазовой и химической промышленности, транспорта, технологий, инноваций и информационной безопасности, науки и образования, медицины, туризма, а также в гуманитарной сфере. Особое внимание будет уделено сотрудничеству в сельском хозяйстве: стороны рассмотрят вопросы продовольственной безопасности, поставок удобрений, обменяются опытом по сельскохозяйственным технологиям.
В состав АСЕАН входят 10 стран - Лаос, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма, и они сильно отличаются друг от друга по размеру ВВП и уровню доходов.
При этом их совокупный объем ВВП в 2023 году вырос на 4,1% и достиг 3,8 триллиона долларов, отмечал "Росконгресс". Рост экономики этих стран поддерживается устойчивым ростом частного потребления, значительными инвестициями в инфраструктуру, а также демографией, объясняли эксперты.
Товарооборот России и АСЕАН за прошлый год вырос на 14,6%, а в первом полугодии текущего года - на 20,5% к аналогичному периоду 2023 года.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаЛаосТАИЛАНДМАЛАЙЗИЯАСЕАНРосконгресс
 
 
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