https://1prime.ru/20241126/kurs-853087787.html

Силуанов назвал благоприятным для экспорта текущий курс рубля

Силуанов назвал благоприятным для экспорта текущий курс рубля - 26.11.2024, ПРАЙМ

Силуанов назвал благоприятным для экспорта текущий курс рубля

Курс рубля для экспортеров важнее ключевой ставки Центробанка, а сейчас его уровень благоприятен для экспорта, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T11:10+0300

2024-11-26T11:10+0300

2024-11-26T11:22+0300

экономика

россия

рубль

антон силуанов

https://cdnn.1prime.ru/img/84246/76/842467668_0:106:3157:1882_1920x0_80_0_0_42b067521f42c9afed6d2f9b8bbcea3d.jpg

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Курс рубля для экспортеров важнее ключевой ставки Центробанка, а сейчас его уровень благоприятен для экспорта, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на международном форуме Финансового университета."Самое главное - курс (рубля - ред.) для экспорта важнее (ключевой центробанковской - ред.) ставки", - сказал он."Я не говорю, что он хороший или плохой. Я просто говорю, что сегодня курс для экспортеров очень и очень даже способствующий экспорту", - продолжил он.

https://1prime.ru/20241122/pshenitsa-853027247.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рубль, антон силуанов