Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов назвал благоприятным для экспорта текущий курс рубля - 26.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241126/kurs-853087787.html
Силуанов назвал благоприятным для экспорта текущий курс рубля
Силуанов назвал благоприятным для экспорта текущий курс рубля - 26.11.2024, ПРАЙМ
Силуанов назвал благоприятным для экспорта текущий курс рубля
Курс рубля для экспортеров важнее ключевой ставки Центробанка, а сейчас его уровень благоприятен для экспорта, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T11:10+0300
2024-11-26T11:22+0300
экономика
россия
рубль
антон силуанов
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/76/842467668_0:106:3157:1882_1920x0_80_0_0_42b067521f42c9afed6d2f9b8bbcea3d.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Курс рубля для экспортеров важнее ключевой ставки Центробанка, а сейчас его уровень благоприятен для экспорта, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на международном форуме Финансового университета."Самое главное - курс (рубля - ред.) для экспорта важнее (ключевой центробанковской - ред.) ставки", - сказал он."Я не говорю, что он хороший или плохой. Я просто говорю, что сегодня курс для экспортеров очень и очень даже способствующий экспорту", - продолжил он.
https://1prime.ru/20241122/pshenitsa-853027247.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/76/842467668_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_522168bcdc219004bc48bc41c4c71a06.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рубль, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, рубль, Антон Силуанов
11:10 26.11.2024 (обновлено: 11:22 26.11.2024)
 
Силуанов назвал благоприятным для экспорта текущий курс рубля

Силуанов: курс рубля сейчас благоприятен для экспорта

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Курс рубля для экспортеров важнее ключевой ставки Центробанка, а сейчас его уровень благоприятен для экспорта, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на международном форуме Финансового университета.
"Самое главное - курс (рубля - ред.) для экспорта важнее (ключевой центробанковской - ред.) ставки", - сказал он.
"Я не говорю, что он хороший или плохой. Я просто говорю, что сегодня курс для экспортеров очень и очень даже способствующий экспорту", - продолжил он.
Колосья пшеницы на поле - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
В России вырастет пошлина на экспорт пшеницы
22 ноября, 16:15
 
ЭкономикаРОССИЯрубльАнтон Силуанов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала