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Силуанов назвал благоприятным для экспорта текущий курс рубля
Силуанов назвал благоприятным для экспорта текущий курс рубля - 26.11.2024, ПРАЙМ
Силуанов назвал благоприятным для экспорта текущий курс рубля
Курс рубля для экспортеров важнее ключевой ставки Центробанка, а сейчас его уровень благоприятен для экспорта, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T11:10+0300
2024-11-26T11:10+0300
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экономика
россия
рубль
антон силуанов
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Курс рубля для экспортеров важнее ключевой ставки Центробанка, а сейчас его уровень благоприятен для экспорта, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на международном форуме Финансового университета."Самое главное - курс (рубля - ред.) для экспорта важнее (ключевой центробанковской - ред.) ставки", - сказал он."Я не говорю, что он хороший или плохой. Я просто говорю, что сегодня курс для экспортеров очень и очень даже способствующий экспорту", - продолжил он.
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россия, рубль, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, рубль, Антон Силуанов
Силуанов назвал благоприятным для экспорта текущий курс рубля
Силуанов: курс рубля сейчас благоприятен для экспорта
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Курс рубля для экспортеров важнее ключевой ставки Центробанка, а сейчас его уровень благоприятен для экспорта, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на международном форуме Финансового университета.
"Самое главное - курс (рубля - ред.) для экспорта важнее (ключевой центробанковской - ред.) ставки", - сказал он.
"Я не говорю, что он хороший или плохой. Я просто говорю, что сегодня курс для экспортеров очень и очень даже способствующий экспорту", - продолжил он.
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