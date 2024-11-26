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Кузбасс готов вывезти на восток более 99 миллионов тонн угля - 26.11.2024, ПРАЙМ
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Кузбасс готов вывезти на восток более 99 миллионов тонн угля
Кузбасс готов вывезти на восток более 99 миллионов тонн угля - 26.11.2024, ПРАЙМ
Кузбасс готов вывезти на восток более 99 миллионов тонн угля
Кузбасс в 2025 году готов вывезти в восточном направлении более 99 миллиона тонн угля, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам заседания комиссии... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T06:10+0300
2024-11-26T06:10+0300
энергетика
экономика
кузбасс
рф
европа
ржд
госсовет
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КЕМЕРОВО, 26 ноя – ПРАЙМ. Кузбасс в 2025 году готов вывезти в восточном направлении более 99 миллиона тонн угля, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам заседания комиссии Госсовета РФ по направлениям "Энергетика" и "Эффективная транспортная система", в котором принял участие губернатор Илья Середюк. "По поручению президента России экспорт угля на Восток в этом году должен был составить не менее 68 миллионов тонн. Для стабилизации обстановки в регионе необходимо заключить соглашение между правительством Кузбасса и ОАО "РЖД" о гарантированном вывозе в 2025 году каменного угля на экспорт в восточном направлении в объеме также не менее 68 миллионов тонн - с последующим увеличением объемов вывоза угля пропорционально возрастающей пропускной способности восточного полигона РЖД. Угледобывающие компании Кузбасса готовы экспортировать в 2025 году на восток 99,2 миллиона тонн, в северо-западном направлении - 66,7 миллиона тонн, на юг - 36,6 миллиона тонн", - приводятся в сообщении слова Середюка. Глава региона напомнил, что в соответствии с поручением президента РФ от 2021 года провозные мощности угольной продукции должны наращиваться. В соответствии с этим были разработаны долгосрочные планы. В рамках диверсификации экономики региона вложены инвестиции в развитие предприятий для замещения оборудования, которое закупалось в других странах, создаются сервисные центры по обслуживанию техники. Таким образом, развиваются смежные с основной для региона отрасли. Снижение экспорта угля скажется на функционировании и этих сфер. Середюк подчеркнул, что в условиях внешнего санкционного давления и эмбарго на поставки угля в Европу предприятия угольного сектора Кузбасса столкнулись с утратой рынков сбыта, увеличением производственных затрат, ограничениями на экспорт и значительным ростом расходов на логистику. Он уточнил, что по сравнению с 2017 годом железнодорожные тарифы РЖД на перевозку угля увеличились до 270%, в том числе из-за отмены понижающих коэффициентов на дальнее расстояние и унификации тарифов для перевозки энергетических и коксующихся марок угля. Для урегулирования ситуации губернатор Кузбасса предложил ввести мораторий на повышение железнодорожных тарифов на транспортировку угля, возобновить применение понижающих коэффициентов за экспортные перевозки каменного угля железнодорожным транспортом общего пользования, ОАО "РЖД" в пределах полномочий - предоставить скидки на перевозку угольной продукции в направлении портов Северо-Запада и Юга. Также Кузбасс предлагает отменить экспортную пошлину на угольную продукцию и ввести государственное регулирование цен на перевалку угольной продукции в портах.
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кузбасс, рф, европа, ржд, госсовет
Энергетика, Экономика, КУЗБАСС, РФ, ЕВРОПА, РЖД, Госсовет
06:10 26.11.2024
 
Кузбасс готов вывезти на восток более 99 миллионов тонн угля

Кузбасс в 2025 году готов вывезти на восток более 99 миллионов тонн угля

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КЕМЕРОВО, 26 ноя – ПРАЙМ. Кузбасс в 2025 году готов вывезти в восточном направлении более 99 миллиона тонн угля, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам заседания комиссии Госсовета РФ по направлениям "Энергетика" и "Эффективная транспортная система", в котором принял участие губернатор Илья Середюк.
"По поручению президента России экспорт угля на Восток в этом году должен был составить не менее 68 миллионов тонн. Для стабилизации обстановки в регионе необходимо заключить соглашение между правительством Кузбасса и ОАО "РЖД" о гарантированном вывозе в 2025 году каменного угля на экспорт в восточном направлении в объеме также не менее 68 миллионов тонн - с последующим увеличением объемов вывоза угля пропорционально возрастающей пропускной способности восточного полигона РЖД. Угледобывающие компании Кузбасса готовы экспортировать в 2025 году на восток 99,2 миллиона тонн, в северо-западном направлении - 66,7 миллиона тонн, на юг - 36,6 миллиона тонн", - приводятся в сообщении слова Середюка.
Глава региона напомнил, что в соответствии с поручением президента РФ от 2021 года провозные мощности угольной продукции должны наращиваться. В соответствии с этим были разработаны долгосрочные планы. В рамках диверсификации экономики региона вложены инвестиции в развитие предприятий для замещения оборудования, которое закупалось в других странах, создаются сервисные центры по обслуживанию техники. Таким образом, развиваются смежные с основной для региона отрасли. Снижение экспорта угля скажется на функционировании и этих сфер.
Середюк подчеркнул, что в условиях внешнего санкционного давления и эмбарго на поставки угля в Европу предприятия угольного сектора Кузбасса столкнулись с утратой рынков сбыта, увеличением производственных затрат, ограничениями на экспорт и значительным ростом расходов на логистику. Он уточнил, что по сравнению с 2017 годом железнодорожные тарифы РЖД на перевозку угля увеличились до 270%, в том числе из-за отмены понижающих коэффициентов на дальнее расстояние и унификации тарифов для перевозки энергетических и коксующихся марок угля.
Для урегулирования ситуации губернатор Кузбасса предложил ввести мораторий на повышение железнодорожных тарифов на транспортировку угля, возобновить применение понижающих коэффициентов за экспортные перевозки каменного угля железнодорожным транспортом общего пользования, ОАО "РЖД" в пределах полномочий - предоставить скидки на перевозку угольной продукции в направлении портов Северо-Запада и Юга.
Также Кузбасс предлагает отменить экспортную пошлину на угольную продукцию и ввести государственное регулирование цен на перевалку угольной продукции в портах.
 
ЭнергетикаЭкономикаКУЗБАССРФЕВРОПАРЖДГоссовет
 
 
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