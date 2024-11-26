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ЛДПР предлагает снизить пенсионный коэффициент до 20 баллов

ЛДПР предлагает снизить пенсионный коэффициент до 20 баллов - 26.11.2024, ПРАЙМ

ЛДПР предлагает снизить пенсионный коэффициент до 20 баллов

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается снизить величину индивидуального... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T03:16+0300

2024-11-26T03:16+0300

2024-11-26T03:16+0300

экономика

россия

общество

рф

леонид слуцкий

фонд пенсионного и социального страхования

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается снизить величину индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) с 30 до 20 баллов, что даст возможность большему числу россиян получить страховую пенсию, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается величину индивидуального пенсионного коэффициента с 30 снизить до 20 с учетом ежегодного увеличения минимального размера оплаты труда", - сказано в тексте пояснительной записки. В документе отмечается, что в настоящее время для приобретения права на страховую пенсию по старости необходимо, чтобы величина ИПК составляла 30 баллов. При том, что за год можно получить максимум 10 баллов индивидуального пенсионного коэффициента. Однако к моменту выхода на пенсию не всем трудоустроенным россиянам под силу накопить необходимые 30 баллов. При заработке в размере минимальной заработной платы, которая составляет около 19 242 рублей, возможно будет получить только чуть более одного балла ИПК. Получается, что только граждане с высоким уровнем дохода не будут иметь проблем с назначением страховой пенсии, а вот те, кто ежемесячно трудится за минимальную зарплату, смогут накопить 30 баллов только в случае, если их трудовой стаж составит минимум 30 лет. Есть возможность докупить недостающее количество баллов, однако минимальная сумма страховых взносов, на которую можно купить баллы за 2024 год, - 50 798,88 рублей, что составляет 1,038 балла. Кроме того, инициаторы законопроекта подчеркивают, что в настоящее время граждане все чаще сталкиваются с отказами отделений Фонда пенсионного и социального страхования РФ в назначении страховой пенсии по старости из-за недостаточного пенсионного коэффициента, а при обжаловании таких решений суды считают данные отказы правомерными. "Наши граждане, которые всю жизнь трудились на благо страны, вкладывались в ее экономику, имеют полное право на страховую пенсию по старости. И это право должно распространяться на всех, в том числе на россиян с малыми доходами. А таких людей в России большинство. Сейчас из-за низких зарплат они не добирают положенных 30 баллов индивидуального пенсионного коэффициента и лишаются страховых пенсий. Это несправедливо и вызывает социальную напряженность в обществе", – пояснил РИА Новости Слуцкий. Парламентарий добавил, что россияне должны получать заслуженную ими пенсию в полном объеме. По мнению авторов инициативы, реализация данного законопроекта позволит получать страховую пенсию наибольшему количеству россиян, гарантирует людям комфортную жизнь и достойную старость по завершении трудового пути.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, леонид слуцкий, фонд пенсионного и социального страхования