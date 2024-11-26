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Лондон пригрозил ответом после высылки дипломата из России - 26.11.2024, ПРАЙМ
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Лондон пригрозил ответом после высылки дипломата из России
Лондон пригрозил ответом после высылки дипломата из России - 26.11.2024, ПРАЙМ
Лондон пригрозил ответом после высылки дипломата из России
Лондон назвал "необоснованными" обвинения России в адрес сотрудников своего посольства в Москве и пригрозил ответом после высылки британского дипломата. Об этом | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T19:36+0300
2024-11-26T19:37+0300
политика
россия
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Лондон назвал "необоснованными" обвинения России в адрес сотрудников своего посольства в Москве и пригрозил ответом после высылки британского дипломата. Об этом заявил РИА Новости представитель МИД Соединенного Королевства. Ранее ФСБ РФ сообщила, что второй секретарь политотдела британского посольства проводил разведывательно-подрывную работу, которая угрожала безопасности России. Поэтому было принято решение о лишении его аккредитации. Ему предписали покинуть территорию РФ в двухнедельный срок. В связи с этим во вторник Найджел Кейси был вызван в МИД России. В связи с этим во вторник посла Британии в РФ Найджела Кейси вызвали в российский МИД. Ему был заявили решительный протест. Кроме того, в МИД РФ заявили, что после информации о ложных сведениях сотрудника посольства Британии будут ужесточены требования для британских дипломатов по заполнению анкет. По словам представителя МИД Британии, это "не первый случай, когда российские власти выдвигают злонамеренные и необоснованные обвинения против наших сотрудников."Мы ответим на это надлежащим образом", — сказал он. В сентябре ФСБ России сообщила о прекращении аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве, которых заметили в разведывательно-подрывной работе. Ведомство заявило, что получило документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки. Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в странах СНГ, назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Британии, ставший после начала СВО спецслужбой, основная задача которой — нанесение России стратегического поражения. Тогда Лондон отказался признавать, что его дипломаты в Москве занимались разведывательно-подрывной работой.
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россия, великобритания, лондон, москва
Политика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, МОСКВА
19:36 26.11.2024 (обновлено: 19:37 26.11.2024)
 
Лондон пригрозил ответом после высылки дипломата из России

В МИД Британии пообещали ответить на высылку дипломата из России

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Лондон назвал "необоснованными" обвинения России в адрес сотрудников своего посольства в Москве и пригрозил ответом после высылки британского дипломата. Об этом заявил РИА Новости представитель МИД Соединенного Королевства.
Ранее ФСБ РФ сообщила, что второй секретарь политотдела британского посольства проводил разведывательно-подрывную работу, которая угрожала безопасности России. Поэтому было принято решение о лишении его аккредитации. Ему предписали покинуть территорию РФ в двухнедельный срок. В связи с этим во вторник Найджел Кейси был вызван в МИД России. В связи с этим во вторник посла Британии в РФ Найджела Кейси вызвали в российский МИД. Ему был заявили решительный протест. Кроме того, в МИД РФ заявили, что после информации о ложных сведениях сотрудника посольства Британии будут ужесточены требования для британских дипломатов по заполнению анкет.
По словам представителя МИД Британии, это "не первый случай, когда российские власти выдвигают злонамеренные и необоснованные обвинения против наших сотрудников.
"Мы ответим на это надлежащим образом", — сказал он.
В сентябре ФСБ России сообщила о прекращении аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве, которых заметили в разведывательно-подрывной работе. Ведомство заявило, что получило документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки. Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в странах СНГ, назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Британии, ставший после начала СВО спецслужбой, основная задача которой — нанесение России стратегического поражения.
Тогда Лондон отказался признавать, что его дипломаты в Москве занимались разведывательно-подрывной работой.
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