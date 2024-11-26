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В "ВСМ Две столицы" рассказали о работе над магистралью Москва — Минск - 26.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В "ВСМ Две столицы" рассказали о работе над магистралью Москва — Минск
В "ВСМ Две столицы" рассказали о работе над магистралью Москва — Минск - 26.11.2024, ПРАЙМ
В "ВСМ Две столицы" рассказали о работе над магистралью Москва — Минск
Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва - Минск уже спроектирована с российской стороны, сообщил директор по рискам компании "ВСМ Две столицы"... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T17:30+0300
2024-11-26T17:30+0300
экономика
россия
транспорт
всм москва-минск
проектирование
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - ПРАЙМ. Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва - Минск уже спроектирована с российской стороны, сообщил директор по рискам компании "ВСМ Две столицы" (концессионер проекта строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург) Николай Николаенко. "Проект президента РФ о развитии высокоскоростных железнодорожных магистралей утверждён 17 августа 2923 года. ВСМ-1 Москва - Санкт-Петербург сейчас в стадии проектирования, внесена в схему территориального планирования Российской Федерации", - рассказал он в рамках международного форума "Российский промышленник". "Та самая магистраль ВСМ-2, о которой говорили, она уже спроектирована была до Казани, это ВСМ Москва - Нижний Новгород - Казань - Екатеринбург, также внесена в схему территориального планирования. По ВСМ-3, это Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Адлер, разработано обоснование инвестиций, также внесена в схему территориального планирования. По ВСМ-4 Москва - Минск уже спроектирована до Смоленска и до границы, и ведется работа сейчас с белорусской стороной", - продолжил он. В сентябре министр транспорта РФ Роман Старовойт сообщал в интервью РИА Новости, что параллельно с началом реализации проекта первой высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург ведутся подготовительные работы по другим направлениям. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом.
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россия, транспорт, всм москва-минск, проектирование
Экономика, РОССИЯ, Транспорт, ВСМ Москва-Минск, Проектирование
17:30 26.11.2024
 
В "ВСМ Две столицы" рассказали о работе над магистралью Москва — Минск

"ВСМ Две столицы": ВСМ Москва — Минск уже частично спроектировали

© Предоставлено компанией «Скоростные магистрали»%Концепт высокоскоростного поезда для России
%Концепт высокоскоростного поезда для России
© Предоставлено компанией «Скоростные магистрали»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - ПРАЙМ. Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва - Минск уже спроектирована с российской стороны, сообщил директор по рискам компании "ВСМ Две столицы" (концессионер проекта строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург) Николай Николаенко.
"Проект президента РФ о развитии высокоскоростных железнодорожных магистралей утверждён 17 августа 2923 года. ВСМ-1 Москва - Санкт-Петербург сейчас в стадии проектирования, внесена в схему территориального планирования Российской Федерации", - рассказал он в рамках международного форума "Российский промышленник".
"Та самая магистраль ВСМ-2, о которой говорили, она уже спроектирована была до Казани, это ВСМ Москва - Нижний Новгород - Казань - Екатеринбург, также внесена в схему территориального планирования. По ВСМ-3, это Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Адлер, разработано обоснование инвестиций, также внесена в схему территориального планирования. По ВСМ-4 Москва - Минск уже спроектирована до Смоленска и до границы, и ведется работа сейчас с белорусской стороной", - продолжил он.
В сентябре министр транспорта РФ Роман Старовойт сообщал в интервью РИА Новости, что параллельно с началом реализации проекта первой высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург ведутся подготовительные работы по другим направлениям.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом.
Модель высокоскоростного электропоезда
Названа дата запуска первой в России ВСМ Москва-Петербург
20 ноября, 10:55
 
ЭкономикаРОССИЯТранспортВСМ Москва-МинскПроектирование
 
 
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