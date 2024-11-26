Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Калужский "Кристалл" отсудил бренд Mariachi - 26.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241126/mariachi-853098730.html
Калужский "Кристалл" отсудил бренд Mariachi
Калужский "Кристалл" отсудил бренд Mariachi - 26.11.2024, ПРАЙМ
Калужский "Кристалл" отсудил бренд Mariachi
Суд по интеллектуальным правам по иску калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" досрочно прекратил правовую охрану в России товарного знака Mariachi,... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T15:50+0300
2024-11-26T15:50+0300
россия
суд
клвз "кристалл"
pernod ricard
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_7d539fa52d36f6658e87eecf8d578aba.jpg
МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам по иску калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" досрочно прекратил правовую охрану в России товарного знака Mariachi, принадлежащего мексиканскому подразделению французского алкогольного гиганта Pernod Ricard. "Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака… в отношении товаров 33-го класса "вина, спиртные напитки, и ликеры" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования", - приводится в картотеке арбитражных дел результат состоявшегося во вторник рассмотрения дела. По данным Роспатента, бренд был зарегистрирован еще в 1990 году для таких товаров единственного класса международной классификации, как вина, спиртные напитки и ликеры. По мнению истца, мексиканский правообладатель его в России не использует. В Мексике под этим названием выпускается текила. Французская Pernod Ricard в мае 2023 года заявила, что прекратила экспорт продукции всех своих международных брендов в Россию. Отмечалось, что компания также прекратит распространение своей продукции в стране. В портфеле компании десятки брендов, в том числе виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, водка Absolut, текила Olmeca, ром Havana Club, ликер Becherovka, шампанское Mumm и Perrier Jouet, коньяк Ararat. Калужский ЛВЗ "Кристалл" ведет историю с начала XX века. Сейчас производство находится в Обнинске, среди брендов – водки "Тейка", "Особый резервъ", Bionica, "Максимка", сообщает сайт предприятия.
https://1prime.ru/20241125/khotin-853056356.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_e18d10d810814eb44d1e3b91d3a59b11.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, суд, клвз "кристалл", pernod ricard, роспатент
РОССИЯ, суд, КЛВЗ "Кристалл", Pernod Ricard, Роспатент
15:50 26.11.2024
 
Калужский "Кристалл" отсудил бренд Mariachi

Калужский "Кристалл" отсудил бренд Mariachi у филиала Pernod Ricard в Мексике

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам по иску калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" досрочно прекратил правовую охрану в России товарного знака Mariachi, принадлежащего мексиканскому подразделению французского алкогольного гиганта Pernod Ricard.
"Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака… в отношении товаров 33-го класса "вина, спиртные напитки, и ликеры" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования", - приводится в картотеке арбитражных дел результат состоявшегося во вторник рассмотрения дела.
По данным Роспатента, бренд был зарегистрирован еще в 1990 году для таких товаров единственного класса международной классификации, как вина, спиртные напитки и ликеры. По мнению истца, мексиканский правообладатель его в России не использует. В Мексике под этим названием выпускается текила.
Французская Pernod Ricard в мае 2023 года заявила, что прекратила экспорт продукции всех своих международных брендов в Россию. Отмечалось, что компания также прекратит распространение своей продукции в стране. В портфеле компании десятки брендов, в том числе виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, водка Absolut, текила Olmeca, ром Havana Club, ликер Becherovka, шампанское Mumm и Perrier Jouet, коньяк Ararat.
Калужский ЛВЗ "Кристалл" ведет историю с начала XX века. Сейчас производство находится в Обнинске, среди брендов – водки "Тейка", "Особый резервъ", Bionica, "Максимка", сообщает сайт предприятия.
Горбушкин двор
Суд национализировал "Горбушкин двор" и Cherry Tower, пишет СМИ
Вчера, 08:44
 
РОССИЯсудКЛВЗ "Кристалл"Pernod RicardРоспатент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала