https://1prime.ru/20241126/mariachi-853098730.html

Калужский "Кристалл" отсудил бренд Mariachi

Калужский "Кристалл" отсудил бренд Mariachi - 26.11.2024, ПРАЙМ

Калужский "Кристалл" отсудил бренд Mariachi

Суд по интеллектуальным правам по иску калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" досрочно прекратил правовую охрану в России товарного знака Mariachi,... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T15:50+0300

2024-11-26T15:50+0300

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россия

суд

клвз "кристалл"

pernod ricard

роспатент

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МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам по иску калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" досрочно прекратил правовую охрану в России товарного знака Mariachi, принадлежащего мексиканскому подразделению французского алкогольного гиганта Pernod Ricard. "Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака… в отношении товаров 33-го класса "вина, спиртные напитки, и ликеры" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования", - приводится в картотеке арбитражных дел результат состоявшегося во вторник рассмотрения дела. По данным Роспатента, бренд был зарегистрирован еще в 1990 году для таких товаров единственного класса международной классификации, как вина, спиртные напитки и ликеры. По мнению истца, мексиканский правообладатель его в России не использует. В Мексике под этим названием выпускается текила. Французская Pernod Ricard в мае 2023 года заявила, что прекратила экспорт продукции всех своих международных брендов в Россию. Отмечалось, что компания также прекратит распространение своей продукции в стране. В портфеле компании десятки брендов, в том числе виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, водка Absolut, текила Olmeca, ром Havana Club, ликер Becherovka, шампанское Mumm и Perrier Jouet, коньяк Ararat. Калужский ЛВЗ "Кристалл" ведет историю с начала XX века. Сейчас производство находится в Обнинске, среди брендов – водки "Тейка", "Особый резервъ", Bionica, "Максимка", сообщает сайт предприятия.

https://1prime.ru/20241125/khotin-853056356.html

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россия, суд, клвз "кристалл", pernod ricard, роспатент