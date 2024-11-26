https://1prime.ru/20241126/medvedev-853086870.html

"Последствия очевидны". Медведев предостерег Запад от передачи ЯО Киеву

"Последствия очевидны". Медведев предостерег Запад от передачи ЯО Киеву - 26.11.2024, ПРАЙМ

"Последствия очевидны". Медведев предостерег Запад от передачи ЯО Киеву

Передача Украине ядерного оружия будет рассматриваться как акт нападения на Россию. Об этом заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T10:36+0300

2024-11-26T10:36+0300

2024-11-26T10:36+0300

вооружения

россия

дмитрий медведев

ядерное оружие

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Передача Украине ядерного оружия будет рассматриваться как акт нападения на Россию. Об этом заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев."Фактическая передача такого оружия может быть приравнена к свершившемуся акту нападения на нашу страну в смысле п. 19 Основ госполитики в области ядерного сдерживания", - отметил политик в своем Telegram-канале.По словам Медведева, "последствия очевидны".Политик также выразил сомнения в психическом состоянии тех, кто серьезно обсуждает передачу ядерного оружия Украине, включая президента США Джо Байдена. Он назвал эту идею абсурдной и параноидальной, и считает, что передача ядерного оружия стране, воюющей с крупнейшей ядерной державой, вызывает подозрение.Медведев подчеркнул, что такой шаг может быть расценен как подготовка к ядерному конфликту с Россией.

https://1prime.ru/20241123/ukraina-853038808.html

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россия, дмитрий медведев, ядерное оружие