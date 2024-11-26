https://1prime.ru/20241126/mosbirzha-853095702.html

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2500 пунктов

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2500 пунктов - 26.11.2024, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2500 пунктов

Российский рынок акций усилил падение: основной индекс опустился ниже 2500 пунктов, впервые с мая прошлого года, следует из данных торговой площадки. | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T14:42+0300

2024-11-26T14:42+0300

2024-11-26T14:43+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил падение: основной индекс опустился ниже 2500 пунктов, впервые с мая прошлого года, следует из данных торговой площадки.Индекс Мосбиржи к 14.39 мск падает на 1,32%, до 2 497,25 пункта.

https://1prime.ru/20241121/torgi-852983095.html

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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи