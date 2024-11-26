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Индекс Мосбиржи опустился ниже 2500 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2500 пунктов - 26.11.2024, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2500 пунктов
Российский рынок акций усилил падение: основной индекс опустился ниже 2500 пунктов, впервые с мая прошлого года, следует из данных торговой площадки. | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T14:42+0300
2024-11-26T14:42+0300
2024-11-26T14:43+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил падение: основной индекс опустился ниже 2500 пунктов, впервые с мая прошлого года, следует из данных торговой площадки.Индекс Мосбиржи к 14.39 мск падает на 1,32%, до 2 497,25 пункта.
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2500 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2500 пунктов впервые с мая 2023 года