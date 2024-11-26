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В Москве в 2024 году отремонтируют девять домов с колоннами
В Москве в 2024 году отремонтируют девять домов с колоннами - 26.11.2024, ПРАЙМ
В Москве в 2024 году отремонтируют девять домов с колоннами
Капитальный ремонт девяти домов с колоннами проведут в Москве в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T07:46+0300
2024-11-26T07:46+0300
2024-11-26T07:46+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Капитальный ремонт девяти домов с колоннами проведут в Москве в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В 2024 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновят девять домов с колоннами в рамках программы капитального ремонта. Колонна — классический архитектурный элемент на столичных фасадах, пришедший из античности. В их числе дома на Кутузовском проспекте, улицах Можайский Вал и Талалихина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мастера уже заменили инженерные системы, а сейчас приводят в порядок фасад и крыши.
Сотрудники Фонда капитального ремонта разработали специальный проект и подобрали соответствующие современные технологии и материалы. Все архитектурные элементы, которые требуют дофрагментовки и возвращения утраченных частей, бережно восстанавливаются.
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бизнес, общество , москва
Бизнес, Общество , Экономика, МОСКВА
В Москве в 2024 году отремонтируют девять домов с колоннами
Капитальный ремонт девяти домов с колоннами проведут в Москве в 2024 году
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Капитальный ремонт девяти домов с колоннами проведут в Москве в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В 2024 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновят девять домов с колоннами в рамках программы капитального ремонта. Колонна — классический архитектурный элемент на столичных фасадах, пришедший из античности. В их числе дома на Кутузовском проспекте, улицах Можайский Вал и Талалихина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мастера уже заменили инженерные системы, а сейчас приводят в порядок фасад и крыши.
Сотрудники Фонда капитального ремонта разработали специальный проект и подобрали соответствующие современные технологии и материалы. Все архитектурные элементы, которые требуют дофрагментовки и возвращения утраченных частей, бережно восстанавливаются.