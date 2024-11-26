Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве в 2024 году отремонтируют девять домов с колоннами - 26.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241126/moskva-853081606.html
В Москве в 2024 году отремонтируют девять домов с колоннами
В Москве в 2024 году отремонтируют девять домов с колоннами - 26.11.2024, ПРАЙМ
В Москве в 2024 году отремонтируют девять домов с колоннами
Капитальный ремонт девяти домов с колоннами проведут в Москве в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T07:46+0300
2024-11-26T07:46+0300
бизнес
общество
экономика
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853081606.jpg?1732596392
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Капитальный ремонт девяти домов с колоннами проведут в Москве в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В 2024 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновят девять домов с колоннами в рамках программы капитального ремонта. Колонна — классический архитектурный элемент на столичных фасадах, пришедший из античности. В их числе дома на Кутузовском проспекте, улицах Можайский Вал и Талалихина", - говорится в сообщении. Отмечается, что мастера уже заменили инженерные системы, а сейчас приводят в порядок фасад и крыши. Сотрудники Фонда капитального ремонта разработали специальный проект и подобрали соответствующие современные технологии и материалы. Все архитектурные элементы, которые требуют дофрагментовки и возвращения утраченных частей, бережно восстанавливаются.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , москва
Бизнес, Общество , Экономика, МОСКВА
07:46 26.11.2024
 
В Москве в 2024 году отремонтируют девять домов с колоннами

Капитальный ремонт девяти домов с колоннами проведут в Москве в 2024 году

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Капитальный ремонт девяти домов с колоннами проведут в Москве в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В 2024 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновят девять домов с колоннами в рамках программы капитального ремонта. Колонна — классический архитектурный элемент на столичных фасадах, пришедший из античности. В их числе дома на Кутузовском проспекте, улицах Можайский Вал и Талалихина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мастера уже заменили инженерные системы, а сейчас приводят в порядок фасад и крыши.
Сотрудники Фонда капитального ремонта разработали специальный проект и подобрали соответствующие современные технологии и материалы. Все архитектурные элементы, которые требуют дофрагментовки и возвращения утраченных частей, бережно восстанавливаются.
 
ЭкономикаБизнесОбществоМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала