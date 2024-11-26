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В МВД предупредили о новом способе взлома iPhone
В МВД предупредили о новом способе взлома iPhone - 26.11.2024, ПРАЙМ
В МВД предупредили о новом способе взлома iPhone
МВД предупредило граждан о мошенниках, массово взламывающих iPhone под видом установки удаленных из App Store приложений, сообщается в Telegram-канале... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T19:44+0300
2024-11-26T19:44+0300
2024-11-26T19:44+0300
происшествия
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мошенники
мвд
iphone
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. МВД предупредило граждан о мошенниках, массово взламывающих iPhone под видом установки удаленных из App Store приложений, сообщается в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "В сети выявлена информация о том, что мошенники массово взламывают айфоны под видом установки удалённых из App Store приложений", - говорится в сообщении. По словам правоохранителей, жертвам обещают вернуть на телефон приложение банка или TikTok — для этого нужно зайти в Apple ID злоумышленника и ввести данные. После таких манипуляций iPhone блокируется, а за разблокировку просят огромную сумму денег, рассказали в ведомстве.
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россия, мошенники, мвд, iphone
Происшествия, РОССИЯ, МОШЕННИКИ, МВД, iPhone
В МВД предупредили о новом способе взлома iPhone
МВД: iPhone могут взломать под видом установки удаленных из App Store приложений
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. МВД предупредило граждан о мошенниках, массово взламывающих iPhone под видом установки удаленных из App Store приложений, сообщается в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"В сети выявлена информация о том, что мошенники массово взламывают айфоны под видом установки удалённых из App Store приложений", - говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, жертвам обещают вернуть на телефон приложение банка или TikTok — для этого нужно зайти в Apple ID злоумышленника и ввести данные. После таких манипуляций iPhone блокируется, а за разблокировку просят огромную сумму денег, рассказали в ведомстве.
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