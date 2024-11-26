https://1prime.ru/20241126/mvd-853106939.html

В МВД предупредили о новом способе взлома iPhone

В МВД предупредили о новом способе взлома iPhone - 26.11.2024, ПРАЙМ

В МВД предупредили о новом способе взлома iPhone

МВД предупредило граждан о мошенниках, массово взламывающих iPhone под видом установки удаленных из App Store приложений, сообщается в Telegram-канале... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T19:44+0300

2024-11-26T19:44+0300

2024-11-26T19:44+0300

происшествия

россия

мошенники

мвд

iphone

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. МВД предупредило граждан о мошенниках, массово взламывающих iPhone под видом установки удаленных из App Store приложений, сообщается в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "В сети выявлена информация о том, что мошенники массово взламывают айфоны под видом установки удалённых из App Store приложений", - говорится в сообщении. По словам правоохранителей, жертвам обещают вернуть на телефон приложение банка или TikTok — для этого нужно зайти в Apple ID злоумышленника и ввести данные. После таких манипуляций iPhone блокируется, а за разблокировку просят огромную сумму денег, рассказали в ведомстве.

https://1prime.ru/20241122/moshenniki-853019391.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мошенники, мвд, iphone