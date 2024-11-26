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Госдума скорректировала налогообложение IT-организаций - 26.11.2024, ПРАЙМ
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Госдума скорректировала налогообложение IT-организаций
Госдума скорректировала налогообложение IT-организаций - 26.11.2024, ПРАЙМ
Госдума скорректировала налогообложение IT-организаций
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который корректирует налогообложение IT-организаций. | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T13:58+0300
2024-11-26T13:58+0300
госдума
it-компании
налогообложение
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который корректирует налогообложение IT-организаций. Документ, в частности, устанавливает ставку налога на прибыль в размере 5% по доходам от реализации акций (долей участия в уставном капитале) российских IT-организаций, которые применяют пониженные ставки страховых взносов, если срок владения этими акциями превысил три года. По общему правилу применялась нулевая ставка через пять лет, а сейчас "для IT-отрасли делается такая переходная ставка, что если более трех лет, то будет применятся ставка 5% при реализации акций", пояснял на предыдущей неделе заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. Кроме того, сейчас для IT-компаний и компаний радиоэлектронной промышленности в пределах определенной величины базы для исчисления страховых взносов (на 2024 год - 2,225 миллиона рублей, на 2025 год – 2,759 миллиона рублей) применяется пониженный тариф в размере 7,6%, а свыше этой величины – 0%. Новый закон предусматривает начиная с 2025 года применение тарифа страховых взносов 7,6% как в пределах данной величины, так и свыше нее. Помимо этого, сейчас расходы на рекламу учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, что позволяет ее уменьшить. Закон устанавливает, что при ее определении не учитываются расходы рекламодателей на распространение рекламы в интернете, информация о которой не была представлена в Роскомнадзор либо распространена на информационном ресурсе, доступ к которому ограничен. Такие расходы не будут учитываться и при размещении рекламы на информационном ресурсе иностранного лица, которое, осуществляя деятельность в интернете на территории РФ, не исполняет требования, запреты и ограничения, установленные российским законодательством. Эти изменения начнут действовать через месяц после вступления закона в силу, но не ранее первого числа очередного налогового (расчетного) периода по соответствующему налогу (страховым взносам). Сам закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением норм, для которых предусмотрен иной срок.
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госдума, it-компании, налогообложение
Госдума, IT-компании, налогообложение
13:58 26.11.2024
 
Госдума скорректировала налогообложение IT-организаций

ГД установила ставку налога на прибыль в размере 5% по доходам от реализации акций

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который корректирует налогообложение IT-организаций.
Документ, в частности, устанавливает ставку налога на прибыль в размере 5% по доходам от реализации акций (долей участия в уставном капитале) российских IT-организаций, которые применяют пониженные ставки страховых взносов, если срок владения этими акциями превысил три года.
По общему правилу применялась нулевая ставка через пять лет, а сейчас "для IT-отрасли делается такая переходная ставка, что если более трех лет, то будет применятся ставка 5% при реализации акций", пояснял на предыдущей неделе заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.
Кроме того, сейчас для IT-компаний и компаний радиоэлектронной промышленности в пределах определенной величины базы для исчисления страховых взносов (на 2024 год - 2,225 миллиона рублей, на 2025 год – 2,759 миллиона рублей) применяется пониженный тариф в размере 7,6%, а свыше этой величины – 0%. Новый закон предусматривает начиная с 2025 года применение тарифа страховых взносов 7,6% как в пределах данной величины, так и свыше нее.
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Помимо этого, сейчас расходы на рекламу учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, что позволяет ее уменьшить. Закон устанавливает, что при ее определении не учитываются расходы рекламодателей на распространение рекламы в интернете, информация о которой не была представлена в Роскомнадзор либо распространена на информационном ресурсе, доступ к которому ограничен.
Такие расходы не будут учитываться и при размещении рекламы на информационном ресурсе иностранного лица, которое, осуществляя деятельность в интернете на территории РФ, не исполняет требования, запреты и ограничения, установленные российским законодательством.
Эти изменения начнут действовать через месяц после вступления закона в силу, но не ранее первого числа очередного налогового (расчетного) периода по соответствующему налогу (страховым взносам). Сам закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением норм, для которых предусмотрен иной срок.
 
ГосдумаIT-компанииналогообложение
 
 
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