https://1prime.ru/20241126/naryshkin-853087661.html

СВР: Вашингтон и Лондон изучают "украинский сценарий" в ряде стран СНГ

СВР: Вашингтон и Лондон изучают "украинский сценарий" в ряде стран СНГ - 26.11.2024, ПРАЙМ

СВР: Вашингтон и Лондон изучают "украинский сценарий" в ряде стран СНГ

Соединенные Штаты и Великобритания работают над организацией "украинского сценария" в ряде стран СНГ, заявил директор СВР России Сергей Нарышкин. | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T11:04+0300

2024-11-26T11:04+0300

2024-11-26T11:04+0300

политика

россия

свр

сергей нарышкин

https://cdnn.1prime.ru/img/80451/55/804515532_0:148:2226:1400_1920x0_80_0_0_1990c80923515a23bc09f7e3cc781186.jpg

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Великобритания работают над организацией "украинского сценария" в ряде стран СНГ, заявил директор СВР России Сергей Нарышкин."В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прорабатывают варианты применения в отношении некоторых стран Содружества так называемого "украинского сценария", - заметил глава ведомства.Нарышкин также подчеркнул, что такая стратегия включает разжигание узкого местного национализма под предлогом укрепления национальной идентичности и проталкивания интеграции с Западом.Он также отметил, что американские и европейские спецслужбы поддерживают контакты с националистическими партиями и движениями в СНГ. Он также упомянул о сети информационно-аналитических площадок и ресурсов в Евразии, спонсируемых зарубежными фондами, которые продвигают прозападную и антироссийскую повестку.

https://1prime.ru/20241126/zapad-853087304.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, свр, сергей нарышкин