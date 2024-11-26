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СВР: Вашингтон и Лондон изучают "украинский сценарий" в ряде стран СНГ - 26.11.2024, ПРАЙМ
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СВР: Вашингтон и Лондон изучают "украинский сценарий" в ряде стран СНГ
СВР: Вашингтон и Лондон изучают "украинский сценарий" в ряде стран СНГ - 26.11.2024, ПРАЙМ
СВР: Вашингтон и Лондон изучают "украинский сценарий" в ряде стран СНГ
Соединенные Штаты и Великобритания работают над организацией "украинского сценария" в ряде стран СНГ, заявил директор СВР России Сергей Нарышкин. | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T11:04+0300
2024-11-26T11:04+0300
политика
россия
свр
сергей нарышкин
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Великобритания работают над организацией "украинского сценария" в ряде стран СНГ, заявил директор СВР России Сергей Нарышкин."В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прорабатывают варианты применения в отношении некоторых стран Содружества так называемого "украинского сценария", - заметил глава ведомства.Нарышкин также подчеркнул, что такая стратегия включает разжигание узкого местного национализма под предлогом укрепления национальной идентичности и проталкивания интеграции с Западом.Он также отметил, что американские и европейские спецслужбы поддерживают контакты с националистическими партиями и движениями в СНГ. Он также упомянул о сети информационно-аналитических площадок и ресурсов в Евразии, спонсируемых зарубежными фондами, которые продвигают прозападную и антироссийскую повестку.
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россия, свр, сергей нарышкин
Политика, РОССИЯ, СВР, Сергей Нарышкин
11:04 26.11.2024
 
СВР: Вашингтон и Лондон изучают "украинский сценарий" в ряде стран СНГ

Нарышкин: Вашингтон и Лондон прорабатывают украинский сценарий в ряде стран СНГ

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Великобритания работают над организацией "украинского сценария" в ряде стран СНГ, заявил директор СВР России Сергей Нарышкин.
"В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прорабатывают варианты применения в отношении некоторых стран Содружества так называемого "украинского сценария", - заметил глава ведомства.
Нарышкин также подчеркнул, что такая стратегия включает разжигание узкого местного национализма под предлогом укрепления национальной идентичности и проталкивания интеграции с Западом.
Он также отметил, что американские и европейские спецслужбы поддерживают контакты с националистическими партиями и движениями в СНГ. Он также упомянул о сети информационно-аналитических площадок и ресурсов в Евразии, спонсируемых зарубежными фондами, которые продвигают прозападную и антироссийскую повестку.
П/к, посвященная проведению Международной патриотической историко-просветительской акции Всероссийской политической партии Единая Россия Диктант Победы - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
Нарышкин раскрыл, что Запад считает альтернативой собственного могущества
10:49
 
ПолитикаРОССИЯСВРСергей Нарышкин
 
 
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