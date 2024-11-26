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СМИ узнали, что ожидают в НАТО от встречи с Киевом по применению "Орешника"
СМИ узнали, что ожидают в НАТО от встречи с Киевом по применению "Орешника" - 26.11.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали, что ожидают в НАТО от встречи с Киевом по применению "Орешника"
Представители НАТО и Украины проведут специальное заседание, чтобы обсудить последствия применения Россией новейшей ракеты "Орешник" в Днепропетровске. Однако,... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T09:25+0300
2024-11-26T09:25+0300
2024-11-26T09:25+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Представители НАТО и Украины проведут специальное заседание, чтобы обсудить последствия применения Россией новейшей ракеты "Орешник" в Днепропетровске. Однако, НАТО не ожидает, что эта дискуссия приведет к серьезным результатам, передает AFP."Максимум, что ожидается - это подтверждение прежнего заявления НАТО о том, что развертывание Москвой нового вооружения не "удержит союзников по НАТО от оказания Украине поддержки", - сказано в публикации издания.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Украина нанесла удары по целям в России, используя американские и британские ракеты. В ответ на это, Россия провела удары новой ракетой "Орешник" по объектам военно-промышленного комплекса Украины, включая промышленный комплекс в Днепропетровске, производящий ракетную технику и вооружение.
https://1prime.ru/20241125/atacms-853061926.html
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нато, украина, россия
Политика, НАТО, УКРАИНА, РОССИЯ
СМИ узнали, что ожидают в НАТО от встречи с Киевом по применению "Орешника"
AFP: в НАТО не ждут результатов от встречи с Киевом по применению "Орешника"
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Представители НАТО и Украины проведут специальное заседание, чтобы обсудить последствия применения Россией новейшей ракеты "Орешник" в Днепропетровске. Однако, НАТО не ожидает, что эта дискуссия приведет к серьезным результатам, передает AFP.
"Максимум, что ожидается - это подтверждение прежнего заявления НАТО о том, что развертывание Москвой нового вооружения не "удержит союзников по НАТО от оказания Украине поддержки", - сказано в публикации издания.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Украина нанесла удары по целям в России, используя американские и британские ракеты. В ответ на это, Россия провела удары новой ракетой "Орешник" по объектам военно-промышленного комплекса Украины, включая промышленный комплекс в Днепропетровске, производящий ракетную технику и вооружение.
В США предположили, куда Украина может ударить ракетами ATACMS