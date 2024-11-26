https://1prime.ru/20241126/nato-853098612.html

Экс-постпред Франции при НАТО рассказала о панике в альянсе из-за Трампа

Экс-постпред Франции при НАТО рассказала о панике в альянсе из-за Трампа - 26.11.2024, ПРАЙМ

Экс-постпред Франции при НАТО рассказала о панике в альянсе из-за Трампа

Чиновники НАТО паникуют из-за необходимости взаимодействовать с победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом. Об этом заявила бывший постоянный... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T15:48+0300

2024-11-26T15:48+0300

2024-11-26T15:58+0300

политика

нато

дональд трамп

франция

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Чиновники НАТО паникуют из-за необходимости взаимодействовать с победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом. Об этом заявила бывший постоянный представитель Франции при альянсе Мюриэль Доменак."Они (чиновники НАТО) небезосновательно травмированы, но в этом не признаются (публично)", - заметила она.Доменак подчеркнула, что чиновники НАТО притворяются, что готовятся к президентству Трампа, но на самом деле испытывают панику.Издание Politico ранее сообщило, что в случае победы на выборах, Трамп может отказаться от расширения НАТО на восток и снять гарантии безопасности для стран альянса, не потративших на оборону 2% ВВП.

https://1prime.ru/20241122/tramp-853013156.html

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нато, дональд трамп, франция