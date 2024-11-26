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Экс-постпред Франции при НАТО рассказала о панике в альянсе из-за Трампа - 26.11.2024, ПРАЙМ
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Экс-постпред Франции при НАТО рассказала о панике в альянсе из-за Трампа
Экс-постпред Франции при НАТО рассказала о панике в альянсе из-за Трампа - 26.11.2024, ПРАЙМ
Экс-постпред Франции при НАТО рассказала о панике в альянсе из-за Трампа
Чиновники НАТО паникуют из-за необходимости взаимодействовать с победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом. Об этом заявила бывший постоянный... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T15:48+0300
2024-11-26T15:58+0300
политика
нато
дональд трамп
франция
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Чиновники НАТО паникуют из-за необходимости взаимодействовать с победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом. Об этом заявила бывший постоянный представитель Франции при альянсе Мюриэль Доменак."Они (чиновники НАТО) небезосновательно травмированы, но в этом не признаются (публично)", - заметила она.Доменак подчеркнула, что чиновники НАТО притворяются, что готовятся к президентству Трампа, но на самом деле испытывают панику.Издание Politico ранее сообщило, что в случае победы на выборах, Трамп может отказаться от расширения НАТО на восток и снять гарантии безопасности для стран альянса, не потративших на оборону 2% ВВП.
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нато, дональд трамп, франция
Политика, НАТО, Дональд Трамп, ФРАНЦИЯ
15:48 26.11.2024 (обновлено: 15:58 26.11.2024)
 
Экс-постпред Франции при НАТО рассказала о панике в альянсе из-за Трампа

Доменак: Трамп травмирует и доводит до паники чиновников НАТО

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк%Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
%Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Чиновники НАТО паникуют из-за необходимости взаимодействовать с победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом. Об этом заявила бывший постоянный представитель Франции при альянсе Мюриэль Доменак.
"Они (чиновники НАТО) небезосновательно травмированы, но в этом не признаются (публично)", - заметила она.
Доменак подчеркнула, что чиновники НАТО притворяются, что готовятся к президентству Трампа, но на самом деле испытывают панику.
Издание Politico ранее сообщило, что в случае победы на выборах, Трамп может отказаться от расширения НАТО на восток и снять гарантии безопасности для стран альянса, не потративших на оборону 2% ВВП.
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ПолитикаНАТОДональд ТрампФРАНЦИЯ
 
 
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