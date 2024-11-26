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В Турции рассказали о контактах с Москвой по вопросу торговли в нацвалютах

В Турции рассказали о контактах с Москвой по вопросу торговли в нацвалютах - 26.11.2024, ПРАЙМ

В Турции рассказали о контактах с Москвой по вопросу торговли в нацвалютах

Турция и Россия регулярно обсуждают торговлю в национальных валютах, на фоне санкций США этот вопрос приобрел особо важный характер, заявил РИА Новости... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T13:05+0300

2024-11-26T13:05+0300

2024-11-26T13:05+0300

экономика

россия

турция

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АНКАРА, 26 ноя – ПРАЙМ. Турция и Россия регулярно обсуждают торговлю в национальных валютах, на фоне санкций США этот вопрос приобрел особо важный характер, заявил РИА Новости осведомленный дипломатический источник в Анкаре. В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Турция и Россия, как сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице, ведут переговорный процесс по решению проблемы банковских переводов, не все детали стороны предпочитают разглашать. "Обсуждается регулярно, лидеры придают этому вопросу (торговле в нацвалютах – ред.) особое значение", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать вероятность торговли Турции и России в национальных валютах на фоне санкций США. По его словам, санкции США актуализировали эту тему. "Да, санкции, скажем так, подчеркнули важность этого вопроса", - сказал он. Финансовая система Турции из-за страха санкций слишком тщательно проверяет транзакции с РФ, даже если речь о неподсанкционных контрагентах, жалобы поступают от обеих сторон, заявлял ранее министр финансов Турции Мехмет Шимшек. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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